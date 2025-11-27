«Пекельна діра на землі»: Трамп поклав провину за стрілянину у Вашинтоні на Байдена

Трамп назвав стрілянину біля Білого дому «актом терору» та пообіцяв масові перевірки мігрантів

Президент США Дональд Трамп прокоментував стрілянину, жертвою якої стали службовці Національної гвардії поблизу Білого дому, назвавши інцидент «актом зла, ненависті та терору» і пообіцявши «швидке правосуддя» стрілку, пише «Главком».

У своєму відеозверненні, опублікованому в акаунті на платформі Х, Трамп зосередився на походженні підозрюваного.

Президент повідомив, що підозрюваний прибув до США у 2021 році з Афганістану – «пекельної діри на землі» – під час адміністрації його попередника Джо Байдена. У зв'язку з цим інцидентом Трамп оголосив про намір різко посилити імміграційну політику.

«Ми повинні тепер перевірити кожного іноземця, який прибув до нашої країни з Афганістану за Байдена», – заявив Трамп.

«Ми повинні вжити всіх необхідних заходів, щоб прибрати будь-якого іноземця з будь-якої країни, якому тут не місце і який не додає нічого нашій країні. Якщо вони не можуть любити нашу країну, ми їх не хочемо», – сказав він.

На завершення президент наголосив, що«Америка ніколи не стане прогинатися і поступатися перед обличчям терору».

Donald J. Trump Truth Social 11.26.25 09:22 PM EST



GOD BLESS AMERICA! pic.twitter.com/D1WymLobic — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) November 27, 2025

Нагадаємо, за словами Трампа, особа, яка відкрила вогонь по двох гвардійцях, важко поранивши обох (їх доставили у критичному стані до різних лікарень), сама отримала серйозні поранення. Президент США заявив, що зловмисник «у будь-якому випадку заплатить дуже високу ціну».

Як відомо, у центрі Вашингтона, округ Колумбія, сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено двоє військовослужбовців Національної гвардії. Інформацію підтвердила міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем.

Інцидент трапився у центральній частині столиці. Поліція округу Колумбія повідомила, що ситуація на місці події контролюється, а підозрюваного вдалося затримати. Громадян закликали уникати цього району. Обставини, за яких сталася стрілянина, наразі залишаються невідомими. Національна гвардія поки що не надала коментарів щодо інциденту.