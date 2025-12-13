«Атаки Росії – це точно не про завершення війни». Зеленський відреагував на нічний обстріл

Президент наголосив, що ці дії Росії не мають нічого спільного із закінченням війни

Після масованої ракетно-дронової атаки в ніч з 12 на 13 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив щодо наслідків удару та звернувся з закликом до міжнародної спільноти посилити підтримку України. Про це президент написав у соціальній мережі, пише «Главком».

За словами глави держави, основною ціллю росіян знову стала енергетична інфраструктура південних регіонів, зокрема Одещини.

«Основний удар знову був по нашій енергетиці, по півдню та Одещині. Двоє людей поранено на Одещині. Більше десятка цивільних обʼєктів пошкоджено по країні», – зазначив Зеленський.

Після нічної атаки тисячі родин залишилися без світла у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Також удари зафіксовані по Дніпропетровщині та Черкащині. За словами президента, ворог застосував понад 450 дронів і близько 30 ракет різних типів.

«Усі необхідні служби зараз працюють над відновленням електро- та водопостачання в наших громадах», – підкреслив він.

Президент наголосив, що ці дії Росії не мають нічого спільного із закінченням війни:«Вони й надалі хочуть знищити нашу державу, завдати якнайбільше болю нашим людям. Саме тому нам потрібна підтримка у всьому, що допоможе захистити життя та закінчити цю війну: посилення ППО та наших воїнів на фронті, посилення нашої далекобійності та посилення тиску на Росію».

Зеленський подякував усім українцям, які працюють над ліквідацією наслідків, а також союзникам, які підтримують Україну в боротьбі проти агресії.

Цієї ночі Одеса та регіон зазнали однієї з наймасштабніших повітряних атак за час повномасштабної війни. За попередніми оцінками, росіяни випустили близько 300 засобів ураження, серед яких дрони-камікадзе, ракети «Калібр», «Іскандер-К» та «Іскандер-М», KH-23, гіперзвукові «Кинджали» і, ймовірно, ракети «Онікс».

Основною мішенню стали енергетичні, портові, газові, промислові та цивільні об’єкти.

Також Миколаїв та область зазнали однієї з наймасштабніших атак. Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, внаслідок обстрілу постраждала критична, промислова інфраструктура, а також приватний сектор.