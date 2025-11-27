ООН розпочала пошуки нового генсека

ООН звернулися у листі до держав-членів з пропозицією висунути кандидатів на посаду чинного генсека

ООН офіційно оголосила пошук нових кандидатів на посаду наступного генерального секретаря всесвітньої організації. Як пише «Главком» із посиланням на Bloomberg, про це повідомила голова Генеральної асамблеї Анналена Бербок.

«Наш вибір стане потужним сигналом про те, хто ми такі – ООН – і чи справді ми служимо всім людям світу», – заявила вона.

Зазначається, що голови Генасамблеї та Ради безпеки (РБ) ООН звернулися у листі до держав-членів з пропозицією висунути кандидатів на посаду чинного генсека Антоніу Гутерріша після закінчення його другого п'ятирічного терміну у 2026 році.

Також у листі рекомендується «ретельно розглянути можливість висування жінок-кандидатів» і наголошується на «важливості регіонального розмаїття при виборі», проте не вказується, якому регіону слід віддати перевагу. При цьому автори матеріалу вказали, що цього разу перевагу надають кандидатам з «Латинської Америки та Карибського басейну».

Серед можливих кандидатур розглядаються аргентинський дипломат та директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, перша жінка-президент Чилі Мішель Бачелет та колишній віце-президент Коста-Ріки Ребека Грінспан.

