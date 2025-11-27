Головна Світ Політика
ООН розпочала пошуки нового генсека

Організація Об'єднаних Націй офіційно розпочала перегони за посаду наступного генерального секретаря
ООН звернулися у листі до держав-членів з пропозицією висунути кандидатів на посаду чинного генсека

ООН офіційно оголосила пошук нових кандидатів на посаду наступного генерального секретаря всесвітньої організації. Як пише «Главком» із посиланням на Bloomberg, про це повідомила голова Генеральної асамблеї Анналена Бербок.

«Наш вибір стане потужним сигналом про те, хто ми такі – ООН – і чи справді ми служимо всім людям світу», – заявила вона.

Зазначається, що голови Генасамблеї та Ради безпеки (РБ) ООН звернулися у листі до держав-членів з пропозицією висунути кандидатів на посаду чинного генсека Антоніу Гутерріша після закінчення його другого п'ятирічного терміну у 2026 році.

Також у листі рекомендується «ретельно розглянути можливість висування жінок-кандидатів» і наголошується на «важливості регіонального розмаїття при виборі», проте не вказується, якому регіону слід віддати перевагу. При цьому автори матеріалу вказали, що цього разу перевагу надають кандидатам з «Латинської Америки та Карибського басейну».

Серед можливих кандидатур розглядаються аргентинський дипломат та директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, перша жінка-президент Чилі Мішель Бачелет та колишній віце-президент Коста-Ріки Ребека Грінспан.

Світ стоїть на порозі серйозного загострення кліматичних ризиків. Напередодні щорічної конференції COP30 у Белемі (Бразилія) Програма ООН з довкілля (ЮНЕП) оприлюднила щорічну доповідь UNEP Emissions Gap Report, в якій оцінила розрив між прогнозованими глобальними викидами та поточними кліматичними зобов'язаннями країн. 

Теги: ООН Бразилія Антоніу Гутерріш жінка Анналена Бербок

