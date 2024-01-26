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Де мають успіхи ЗСУ (мапа)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Де мають успіхи ЗСУ (мапа)
фото: Генштаб

Українські оборонці відбили три атаки ворога південно-східніше Роботиного

Українські захисники мають успіхи у Запорізькій області біля села Вербове. Про це повідомили аналітики DeepState у Telegram.

«Сили Оборони України просунулися західніше Вербового», – йдеться у повідомленні.

За відомостями аналітиків, продовжуються бої східніше Тернів, і уточняється лінія зіткнення.

Де мають успіхи ЗСУ (мапа) фото 1

Також просування українських сили повідомив і мер Мелітополя Іван Федоров, посилаючись на мапу аналітиків. «На Запорізькому напрямку Сили Оборони України просунулися західніше Вербового. Також українські оборонці відбили три атаки ворога південно-східніше Роботиного», – повідомив Федоров. 

Триває 702-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. На Запорізькому напрямку українські оборонці відбили три атаки ворога південно-східніше Роботиного Запорізької області. Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ завдано ударів по трьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще по одній важливій цілі противника.

Теги: Запоріжжя ЗСУ війна

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