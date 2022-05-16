У Києві пролунали вибухи: тривоги немає

У одному з районів столиці вночі було неспокійно

На Оболоні люди почули гучні звуки, однак про повітряну небезпеку не оголошували

Жителі столичного району Оболонь на початку доби 16 травня почули звуки, схожі на вибухи. Повітряної тривоги в місті в цей момент не було.

Перші публікації щодо вибухів почали з'являтися у соцмережах приблизно о 1 годині ночі. В районі чувся сильний запах гару. Також повідомлялося про стовп чорного диму.

Екстрені служби прибули на місце події.

Повідомляють, що причиною події був вибух машини. Проте поки жодних коментарів щодо інциденту від представників влади чи правоохоронців поки не було.

Якщо ви стали свідком влучання ракети чи простого вибуху – в жодному разі не знімайте місце події. Оперативна публікація таких матеріалів може допомогти ворогу корегувати удар.

Нагадаємо, із неділі, 15 травня, у Києві та області починає діяти нова комендантська година. Вона триватиме з 23:00 до 05:00 (до цього вона тривала з 22:00 до 06:00).

Напередодні у Києві масштабна пожежа охопила багатоповерхівку (фото).

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