Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 25-26 квітня

Цими вихідними столиця пропонує насичену культурну програму: від масштабних ретроспектив у музеях до драйвових концертів просто неба. На театральних підмостках розіграють психологічні драми про «гарячі серця» у виставі «Ковзанка» та іронічні пошуки ідеалу в постановці The Best. Для тих, хто прагне музичного перезавантаження, у Палаці Спорту влаштують масштабну ностальгічну дискотеку, а в Osocor Residence свою нову програму представить Оля Полякова.

«Главком» підготував добірку подій на 25-26 квітня, які варто відвідати.

Музеї

Виставка «Щастя в квадраті»

Мистецький проєкт «Щастя в квадраті», ініційований професором Євгеном Котляром, об’єднав близько сотні художників та вихованців Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Почавшись у 2020 році як підтримка митців під час пандемії, проєкт трансформувався у колективне дослідження природи щастя в його різних складових.

Протягом 2023-2025 років виставка подорожувала містами, що перебували у зоні бойових дій або під постійними обстрілами, зокрема експонувалася у Харкові, Дніпрі, Охтирці та Ніжині. Кожна робота в межах проєкту – це індивідуальна формула виходу з кризи та спільний імпульс надії, що мандрує країною зі сходу на захід.

Нинішня експозиція в Музеї книги і друкарства України є першою презентацією проєкту в Києві. Вона стверджує єдність українців у прагненні до свободи, передаючи столиці енергію незламності та віру в перемогу світла над темрявою.

Коли: з 21 квітня 2026 до 17 травня 2026 року. Презентація виставки відбудеться 21 квітня о 17:00.

Місце проведення: Музей книги і друкарства України.

Виставка «Букет кохання»

Виставка «Букет кохання» присвячена творчому та життєвому союзу яскравих представників закарпатської школи – Івана та Лариси Бровді. Експозиція розкриває історію їхнього спільного шляху, що розпочався ще зі студентських років, та демонструє, як любов стала головним джерелом натхнення для обох митців.

Іван Бровді (1939–2023), народний художник України, відомий як монументальний скульптор і живописець, чиї роботи стали частиною міського простору Закарпаття. Лариса Бровді (нар. 1939) майстерно поєднує у своїй творчості живопис, гобелен і різьблення по дереву, наповнюючи кожний твір філософською глибиною та делікатністю.

Проєкт представляє мистецтво як щиру історію підтримки та почуттів, що не втрачають сили з часом, поєднуючи два таланти в єдину гармонійну оповідь.

Коли: до 17 травня.

Місце проведення: Музей сучасного мистецтва України, вул. Євгена Коновальця, 44-А.

Виставка Івана Марчука «Я сколихнув цей світ»

У Музеї історії міста Києва відкривається ювілейна виставка «Я сколихнув цей світ», присвячена 90-річчю геніального українського художника Івана Марчука.

Іван Марчук – один із найвизначніших митців сучасності, автор понад 5 тисяч творів та творець унікальної художньої техніки «пльонтанізм». Назва виставки водночас є авторським зізнанням художника та свідченням світового масштабу його творчості: сьогодні його роботи є на всіх континентах, навіть в Антарктиді.

Ця експозиція стане найбільшою ретроспективою художника за останні роки. Вперше Музей історії міста Києва віддає під один проєкт усі свої виставкові площі. Майже 250 творів Марчука розгорнуться на чотирьох поверхах, демонструючи шлях митця від ранніх студентських пошуків до філософських циклів сучасності.

Експозиція сформована за тематичним принципом: кожен поверх музею матиме власну назву та концепцію, формуючи цілісний портрет художника – від ранніх пошуків до знакових циклів і філософських узагальнень.

Особливе місце в експозиції займатимуть твори з особистої колекції Івана Марчука: ранній живопис, портрети, студентські роботи, ескізи та керамічні панно, більшість із яких раніше не були представлені широкому загалу.

Коли: з 13 березня по 17 травня 2026 року.

Місце проведення: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Театри

Вистава «Ковзанка»

Коли ти звик підкорювати хвилі й ловити вітер – що може бути страшнішим за нудьгу? Хіба що намагання її уникнути – будь-якими способами. Всі герої вистави – яскраві персонажі, які настільки звикли жити «на повну», що сами себе загнали в глухий кут. Всі вони колись упіймали «ту саму» хвилю – й тепер живуть яскравою про неї пам'яттю.

Всі, як один, герої відмовляються вірити, що на зміну шторму приходить штиль, а вода, перетворившись на пару, рано чи пізно повернеться на землю і застигне. Тож, імовірно, хтось із персонажів навмисне уникатиме ковзанок, а хтось навпаки – приходитиме дивитись на іскристу кригу і в ній шукатиме нового драйву. Щоправда, одного дня – малозрозумілі для інших, але дуже цікаві – герої опиняться сам на сам із питанням: коли все пішло не так і, як тепер все змінити?

Вистава про два покоління людей, які пройшли непросте випробування особливо гострою жагою, але так і не навчились жити зі своїм гарячим і некерованим серцем. А що як героїв порятує те, чого вони найбільше боялись?

Актори: заслужена артистка України Віталіна Біблів, Юрій Кулініч (актор Малого драматичного театру), Христя Люба, Інна Скорина-Калаба, Артем Пльондер, Дар'я Пльондер, Антон Соловей.

Коли: 25 квітня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Вистава The Best

Вистава The Best створена за мотивами творів Артура Хейлі. Канадець Артур Хейлі відомий своїми творами у жанрі так званого виробничого роману і тому всесвітньо визнаний представниками різних професій. Підхід автора полягав у тому, щоб не писати того, чого не знаєш досконально сам. Тому він ретельно збирав інформацію для своїх романів, а іноді навіть влаштовувався в ту галузь, опис роботи в якій був важливий для чергового задуму.

Отже, уявіть, що в розміреному житті підполковника Антона Сергійовича з'являється не одна жінка, а три. І всі вони зовсім не схожі одна на одну. Але кожна з них унікальна і навіть здатна бути для офіцера найкращою. Кожна претендентка приваблива, цікава, неординарна та чарівна. Як тут не помилитися і зробити правильний вибір? Як визначити, яка з мисливців на серце The Best?

У ролях: Наталія Сумська, Людмила Смородіна, Любов Куб’юк, Анатолій Хостікоєв.

Коли: 25 квітня, 18:00.

Місце проведення: Національна музична академія України, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11.

Мюзикл «Кабаре»

Молодий театр і Олена Коляденко знову відкривають двері у світ пристрасті, музики й зухвалості – легендарний мюзикл «Кабаре», одне з найяскравіших шоу останніх років, повертається.

«Кабаре» – це феєричне шоу у тривожних обставинах: події розгортаються в Берліні початку 1930-х років, у час, коли нацизм невпинно проникає в повсякденне життя і свідомість людей.

Бродвейський мюзикл заснований на п'єсі 1951 року «Я – камера» Джона Ван Друтена, яка, у свою чергу, заснована на романі Крістофера Ішервуда «Прощай, Берлін» 1939 року.

Сюжет. Берлін, початок 1930-х років. Місто живе на межі – у вирі свободи, спокуси та передчуття катастрофи. У знаменитому клубі Kit Kat Club життя сповнене музики, танців і блиску. Тут сцена стає простором втечі, де реальність втрачає чіткі обриси.

Американський письменник Кліфф Брэдшоу приїздить до Берліна в пошуках натхнення і знайомиться із зіркою кабаре Саллі Боулз – жінкою, яка живе однією миттю і не знає страху. Їхня історія – це спроба зберегти кохання й власну ідентичність у світі, що стрімко руйнується.

Мюзикл «Кабаре» розповідає про жагу до життя в момент, коли світло навколо згасає. Це дзеркало епохи, у якому відбивається кожен із нас.

Коли: 24-26 квітня, 18:00.

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

Концерти

11 років «Дизель шоу»

На честь своєї 11-ї річниці «Дизель Шоу» дасть одразу три грандіозних концерти у столиці України. На глядачів чекають нові номери та актуальні жарти. Всі присутні будуть здивовані ексклюзивними урочистими сюрпризами.

Актори «Дизель Шоу»: Єгор Крутоголов, Вікторія Булітко, Олександр Бережок, Євген Сморігін, Юлія Мотрук, Євген Гашенко, Дмитро Танкович.

Коли: 23-25 квітня, 18:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Оля Полякова: великий концерт просто неба

25 квітня Оля Полякова представить масштабне open-air шоу. На одній з найпопулярніших локацій міста розгорнуть велику сцену з живим звуком та професійним світловим шоу.

Програма поєднує головні хіти артистки та нові постановки. Формат заходу дозволяє відчути драйв живого виступу в атмосфері заміського відпочинку, не виїжджаючи з Києва.

Коли: 25 квітня, 19:00.

Місце проведення: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2.

«Так а шо ти?». Дискотека твого дитинства

25 квітня 2026 року «Так а шо ти» знову повертається до Палацу Спорту втретє, щоб перетворити головну арену країни на велику ностальгічну дискотеку. Це подія для тих, хто хоче на кілька годин вирватися з сьогодення й вирушити в подорож у часі – туди, де звучали пісні нашого дитинства й юності.

У програмі – хіти 80-х, 90-х, 00-х та початку 10-х років: українська й зарубіжна музика, яку ми знаємо напам’ять і впізнаємо з перших нот. «Так а шо ти?» – це не просто вечірка, а відчуття спільності, коли ти розумієш: ці пісні важливі не лише для тебе.

Коли: 25 квітня, 18:00.

Місце проведення: Палац Спорту, Спортивна площа, 1.

Стендапи

Тарас Яремій. Сольна програма Red Flag

Відомий гуморист Тарас Яремій запрошує на свій концерт, де представить нову програму. Red Flag – це чіткі кордони, за якими більше не існує слова «так». В кожного з нас є свої бар’єри і про них варто говорити. Проте, як і будь про що важливе, не завадить і пожартувати про червоні прапорці. Адже сміх дозволяє нам краще зрозуміти себе та проблему.

Глядачі почують максимально незручні, але неймовірно кумедні і чесні історії, в яких легко впізнати себе або своїх колишніх. Крім того, на вас чекає імпровізація, яка іноді може зайти занадто далеко, а також той самий вечір, коли можна відпустити всі турботи та просто сміятися від душі.

Коли: 25 квітня, 19:00.

Місце проведення: Будинок Кіно, вул. Саксаганського, 6.

Стендап «Вимушений оптимізм»

Новий сольний концерт Юрія Коломійця – це розмова про пошук сенсів у найтемніші часи. Автор пропонує поглянути на виклики сьогодення крізь призму гумору, згадати про речі, що тримають наше ментальне здоров’я «на плаву», та трансформувати спільні переживання у терапевтичний сміх.

На глядачів чекає вечір влучної комедії та щирих історій, що допоможуть віднайти той самий «вимушений оптимізм».

Коли: 25 квітня, 19:00.

Місце проведення: Культурний центр «Арт-Братислава», вул. Архипенка, 5.

Garden Beer Weekend на ВДНГ: рекорди та рок-концерти

З 24 по 26 квітня на ВДНГ (локація Feels Garden) триватиме сьомий Garden Beer Weekend. У суботу, 25 квітня, організатори планують встановити два національні рекорди: зафіксувати найбільший пивний фонтан та наймасовіше підняття келихів.

Музична програма:

25 квітня (субота): Виступи Emuna (19:00), Ostap Drivko (19:40) та гурту «Друга Ріка» (20:45). Також працюватиме стендап-сцена.

26 квітня (неділя): Концерти гуртів «Хайдаут» (18:00), «Мертвий Півень» (19:00) та «Мотор’ролла» (20:15).

На локації проводитимуть благодійні аукціони для ЗСУ. Захід pet-friendly. У разі повітряної тривоги гості можуть скористатися укриттями в павільйонах №1, 5 та 13.

Коли: 24-26 квітня.

Місце проведення: Адреса: Feels Garden (екс-В'ява) – ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1. Орієнтир: головний вхід, праворуч до оранжереї.

Масштабний флешмоб від Urban Flow: Jump 2.0

Цієї суботи, 25 квітня, киян запрошують до Урбан-парку на ВДНГ на масовий спортивний захід. Проєкт поєднує активний рух із сучасною музикою та розрахований на будь-який рівень підготовки.

У програмі:

10:10 – відкрита розминка з Катериною Нікітіною;

Майстер-класи з трюків на скакалці від Анастасії Косенко;

Масовий флешмоб під супровід DJ-сету.

Urban Flow: Jump – це формат, де спорт поєднується з музикою, ритмом і містом. Тут не потрібна спеціальна підготовка – достатньо прийти і включитися в процес. Це гарна нагода провести ранок суботи активно та на свіжому повітрі. Долучитися до стрибків може кожен охочий.

Коли: 25 квітня, старт о 10:10.

Місце проведення: ВДНГ, Урбан-парк, просп. Академіка Глушкова, 1.