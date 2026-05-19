СБУ викрила охоронця університету, який наводив ворожі удари по Києву

Ірина Міллер
Якщо провину підозрюваного доведуть, чоловіку загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна
фото: Слжба безпеки України
Чоловіка завербувала російська воєнна розвідка ГРУ через сестру, яка проживає на території РФ

Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють в коригуванні російських обстрілів в Києві та Донецькій області. За версією слідства, він передавав окупантам локації енергообʼєктів та командних пунктів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

Правоохоронці зазначають, що підозрюваний – охоронець одного із університетів Києва. Чоловіка завербувала російська воєнна розвідка ГРУ через сестру, яка проживає на території РФ.

«У подальшому родичка агента виконувала роль «зв’язкової». Зокрема, саме через неї агент передавав координати для ГРУ», – стверджують в слідстві.

За даними СБУ, чоловік відстежував наслідки російських ударів по Києву та коригував повторні атаки. Зокрема, підозрюваний слідкував за ТЕЦ та іншими енергообʼєктами столиці. Зокрема, він обʼїжджав місто та позначав на картах геолокації із фотографіями пошкоджених споруд.

Окрім цього, підозрюваний допомагав РФ наводити удари по Донеччині, вважають в СБУ.

«Також він збирав дані про дислокацію запасних командних пунктів та бойових позицій Сил оборони у Донецькій області. Для цього фігурант завуальовано випитував у знайомих інформацію про українських захисників на різних напрямках східного фронту», – йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали вдома у Київській області, його підозрюють в державній зраді в умовах воєнного стану, частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Якщо його провину доведуть, чоловіку загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна. Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки України заблокували ще одну спробу ворога отримати доступ до терміналів Starlink на території України. За результатами комплексних заходів у Києві затримано агента РФ, який незаконно реєстрував термінали зв’язку для російських окупантів. Завдання РФ виконував завербований ворогом мобілізований, який самовільно залишив військову частину на Харківщині. Після втечі з підрозділу дезертир переховувався в орендованих квартирах столиці і одночасно підшукував «швидкі заробітки» у профільних Телеграм-каналах.

Раніше повідомлялося, що 40-річний чоловік передавав ворогу координати військових об’єктів та знімав переміщення техніки ЗСУ для коригування ударів. За даними слідства, затриманий житель Київщини в лютому 2026 року через месенджер Telegram вийшов на зв’язок із представником ворожих спецслужб, який пропонував заробіток за завдання. Повідомляється, що чоловік усвідомлював, що спілкується з представником держави-агресора, але погодився на співпрацю.

