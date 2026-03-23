У Києві перед судом постануть виробники амфетаміну зі щомісячним прибутком до 20 млн грн

Ірина Міллер
Ірина Міллер
У Києві перед судом постануть виробники амфетаміну зі щомісячним прибутком до 20 млн грн
Квартира, у якій діяла нарколабораторія зі щомісячним прибутком близько 20 млн грн
фото: Київська міська прокуратура

Масштаби виробництва вражають: щомісяця ділки виготовляли близько 40 кг амфетаміну

Солом’янська окружна прокуратура міста Києва завершила розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно шести учасників організованого угруповання, які облаштували нарколабораторію з виготовлення амфетаміну, а також займалися його продажем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури

За даними слідства, організатором наркобізнесу виявився 34-річний киянин. Він облаштував потужну нарколабораторію в приватному будинку на території Київської області. Масштаби виробництва вражають: щомісяця ділки виготовляли близько 40 кг амфетаміну.

Наркотичний товар збували через налагоджену мережу. Орієнтовний дохід угруповання за цінами «чорного» ринку становив близько 20 млн грн щомісяця.

«Під час обшуків у членів наркоугруповання вилучено понад 3 кг амфетаміну, понад 13 кг фенілнітропропену та 1,5 л. сірчаної кислоти (речовини, які використовуються для виготовлення амфетаміну), а також лабораторне устаткування, інші речі та засоби, які використовуються для виготовлення наркотиків», – йдеться у повідомленні.

Умови, в яких наркоділки виготовляли свій товар
фото: Київська міська прокуратура

Наразі обвинувальний акт відносно шести осіб скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, у лютому правоохоронці здійснили масштабну спецоперацію «Рубікон». Проведено понад 500 обшуків на території 21 регіону держави. У ході документування злочинної діяльності викрито чотири організованих груп та злочинну організацію, які спеціалізувалися на виготовленні та поширенні синтетичних катинонів – alpha-PVP, амфетаміну, метамфетаміну та мефедрону. Зловмисники побудували повний цикл нелегального «виробництва» – від контрабандного постачання прекурсорів з країн Європейського Союзу до синтезу та збуту психотропів кінцевим «споживачам».

Поліцейські провели понад 500 обшуків на території столиці та Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей. У ході проведення слідчих дій правоохоронці задокументували діяльність та ліквідували ключові елементи злочинної  інфраструктури – 34 нарколабораторії та 74 склади.

До слова, у Києві поліція ліквідувала нарколабораторію з виготовлення амфетаміну, яку двоє жителів столиці облаштували у квартирі матері одного з ділків. Щомісяця вже судимі за наркозлочини заробляли на психотропах понад 500 тис. грн, збуваючи товар «з рук у руки».  

