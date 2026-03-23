У Києві перед судом постануть виробники амфетаміну зі щомісячним прибутком до 20 млн грн

Квартира, у якій діяла нарколабораторія зі щомісячним прибутком близько 20 млн грн

Солом’янська окружна прокуратура міста Києва завершила розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно шести учасників організованого угруповання, які облаштували нарколабораторію з виготовлення амфетаміну, а також займалися його продажем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

За даними слідства, організатором наркобізнесу виявився 34-річний киянин. Він облаштував потужну нарколабораторію в приватному будинку на території Київської області. Масштаби виробництва вражають: щомісяця ділки виготовляли близько 40 кг амфетаміну.

Наркотичний товар збували через налагоджену мережу. Орієнтовний дохід угруповання за цінами «чорного» ринку становив близько 20 млн грн щомісяця.

«Під час обшуків у членів наркоугруповання вилучено понад 3 кг амфетаміну, понад 13 кг фенілнітропропену та 1,5 л. сірчаної кислоти (речовини, які використовуються для виготовлення амфетаміну), а також лабораторне устаткування, інші речі та засоби, які використовуються для виготовлення наркотиків», – йдеться у повідомленні.

Умови, в яких наркоділки виготовляли свій товар фото: Київська міська прокуратура

Наразі обвинувальний акт відносно шести осіб скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, у лютому правоохоронці здійснили масштабну спецоперацію «Рубікон». Проведено понад 500 обшуків на території 21 регіону держави. У ході документування злочинної діяльності викрито чотири організованих груп та злочинну організацію, які спеціалізувалися на виготовленні та поширенні синтетичних катинонів – alpha-PVP, амфетаміну, метамфетаміну та мефедрону. Зловмисники побудували повний цикл нелегального «виробництва» – від контрабандного постачання прекурсорів з країн Європейського Союзу до синтезу та збуту психотропів кінцевим «споживачам».

Поліцейські провели понад 500 обшуків на території столиці та Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей. У ході проведення слідчих дій правоохоронці задокументували діяльність та ліквідували ключові елементи злочинної інфраструктури – 34 нарколабораторії та 74 склади.

До слова, у Києві поліція ліквідувала нарколабораторію з виготовлення амфетаміну, яку двоє жителів столиці облаштували у квартирі матері одного з ділків. Щомісяця вже судимі за наркозлочини заробляли на психотропах понад 500 тис. грн, збуваючи товар «з рук у руки».