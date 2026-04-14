Коли ціни на нафту досягнуть піку? Прогноз міністра енергетики США

За словами урядовця, світові ціни на нафту, ймовірно, досягнуть межі вже в найближчі кілька тижнів

Пік світових цін на нафту, ймовірно, припаде на найближчі кілька тижнів. Це станеться після того, як через Ормузьку протоку відновиться судноплавство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики США Кріса Райта, якого цитує Reuters.

Виступаючи на економічному форумі Semafor у Вашингтоні, Кріс Райт зазначив, що ціни на енергоносії залишатимуться високими, а можливо, навіть зростатимуть доти, доки протокою не почнуть проходити «реальні» обсяги суден. «Ми побачимо пік цін на нафту приблизно в той час. Це станеться десь у найближчі кілька тижнів», – сказав Райт.

Урядовець також повідомив про зростання нафтовидобутку у Венесуелі після захоплення Ніколаса Мадуро та реформи нафтового законодавства. З 3 січня продано 150 млн барелів венесуельської нафти, видобуток зріс на 25%.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що ціни на нафту та бензин можуть залишатися високими аж до листопадових проміжних виборів. Від початку американської військової операції Іран фактично закрив Ормузьку протоку для всіх суден, крім власних. Тегеран намагається зробити свій контроль над водним шляхом постійним і, можливо, стягувати плату за прохід.

Нагадаємо, американські військові заявили, що розпочнуть блокаду суден, які прямують до Ірану та з нього. Блокада поширюватиметься на всі судна, що входять до іранських портів або виходять із них.

Водночас Центральне командування зазначило, що не перешкоджатиме свободі судноплавства через Ормузьку протоку для суден, які не прямують до іранських портів.

Після оголошення Сполученими Штатами про блокування суден, які прямують до або з Ірану, нафтові танкери різко почали змінювати маршрути. Згідно з даними морських систем LSEG та Kpler, капітани суден намагаються випередити початок блокади суден, які прямують до Ірану та з нього.