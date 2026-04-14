Коли ціни на нафту досягнуть піку? Прогноз міністра енергетики США

Ормузька протока лишається ключовим фактором нестабільності цін на нафту через війну з Іраном
Пік світових цін на нафту, ймовірно, припаде на найближчі кілька тижнів. Це станеться після того, як через Ормузьку протоку відновиться судноплавство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики США Кріса Райта, якого цитує Reuters.

Виступаючи на економічному форумі Semafor у Вашингтоні, Кріс Райт зазначив, що ціни на енергоносії залишатимуться високими, а можливо, навіть зростатимуть доти, доки протокою не почнуть проходити «реальні» обсяги суден. «Ми побачимо пік цін на нафту приблизно в той час. Це станеться десь у найближчі кілька тижнів», – сказав Райт.

Урядовець також повідомив про зростання нафтовидобутку у Венесуелі після захоплення Ніколаса Мадуро та реформи нафтового законодавства. З 3 січня продано 150 млн барелів венесуельської нафти, видобуток зріс на 25%.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що ціни на нафту та бензин можуть залишатися високими аж до листопадових проміжних виборів. Від початку американської військової операції Іран фактично закрив Ормузьку протоку для всіх суден, крім власних. Тегеран намагається зробити свій контроль над водним шляхом постійним і, можливо, стягувати плату за прохід.

Нагадаємо, американські військові заявили, що розпочнуть блокаду суден, які прямують до Ірану та з нього. Блокада поширюватиметься на всі судна, що входять до іранських портів або виходять із них.

Водночас Центральне командування зазначило, що не перешкоджатиме свободі судноплавства через Ормузьку протоку для суден, які не прямують до іранських портів.

Після оголошення Сполученими Штатами про блокування суден, які прямують до або з Ірану, нафтові танкери різко почали змінювати маршрути. Згідно з даними морських систем LSEG та Kpler, капітани суден намагаються випередити початок блокади суден, які прямують до Ірану та з нього.

Читайте також:

Читайте також

Трамп попередив Китай про великі проблеми у разі поставок зброї Ірану
Трамп попередив Китай про великі проблеми у разі поставок зброї Ірану
12 квiтня, 01:58
CNN: Китай готує поставку зброї до Ірану на тлі нестійкого припинення вогню
CNN: Китай готує поставку зброї до Ірану на тлі нестійкого припинення вогню
12 квiтня, 01:26
Після Ірану – Україна: чому попереду найважчі місяці
Іран, Китай, РФ та Трамп. Для України починаються важкі місяці
11 квiтня, 19:39
Макрон розкритикував США і Китай
Макрон кинув виклик США і Китаю? Франція заявила про новий курс
3 квiтня, 14:04
Українка розповіла про тенденцію зростання та нестабільності цін у Туречинні
«Всюди хочуть обманути». Українка назвала головні недоліки життя у Туреччині
2 квiтня, 16:27
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 1 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
1 квiтня, 06:49
Оцінка збитків триває
Удар по судну в Дубаї: виникла загроза розливу нафти
31 березня, 06:46
Фельдмаршал Пакистану провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом
Пакистан запропонував посередництво в переговорах США й Ірану: деталі
24 березня, 15:33
Поліція працює на місці події
У США сталася стрілянина біля клініки для ветеранів
18 березня, 00:56

Скільки заробила РФ за час послаблення санкцій: підрахунок The Times
Скільки заробила РФ за час послаблення санкцій: підрахунок The Times
Білий дім може зменшити запит на війну з Іраном: Сенат чекає рішення
Білий дім може зменшити запит на війну з Іраном: Сенат чекає рішення
Світ може зіткнутися з продовольчою катастрофою через Ормузьку кризу: ООН б’є на сполох
Світ може зіткнутися з продовольчою катастрофою через Ормузьку кризу: ООН б’є на сполох
Промисловість Росії вперше за час війни пішла в мінус – розвідка
Промисловість Росії вперше за час війни пішла в мінус – розвідка
Експорт нафти з найбільшого чорноморського порту РФ обмежено: деталі від Bloomberg
Експорт нафти з найбільшого чорноморського порту РФ обмежено: деталі від Bloomberg

Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
Вчора, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Вчора, 19:51
У Херсоні ворожий дрон влучив у легковик: є постраждалі (фото)
Вчора, 18:47
Кремль відреагував на готовність Мадяра «взяти слухавку»
Вчора, 18:04
У Росії палає один із найбільших хімічних заводів (відео)
Вчора, 16:55
ЛНЗ і «Шахтар» розписали фестивальну нічию з автоголами в Прем'єр-лізі
Вчора, 15:38

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
