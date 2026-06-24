На Київщині викрито масштабну інтернет-мережу з продажу нелегальних сигарет

У ході проведення слідчих дій на Київщині детективи БЕБ вилучили з незаконного обігу понад 16 тисяч пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку

Контрафактні цигарки покупцям відправляли поштовими операторами, а великі партії продукції фігуранти розвозили власним транспортом

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області ліквідували масштабну схему збуту контрафактних тютюнових виробів. Зловмисники продавали безакцизний товар через спеціалізовані сайти та месенджери по всій Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Слідство встановило, що підпільний бізнес організувала група осіб. Вони налагодили оптові закупівлі сигарет без марок акцизного податку, а для пошуку клієнтів створили мережу онлайн-платформ і каналів у популярних месенджерах.

Замовлення покупцям відправляли поштовими операторами, а великі партії продукції фігуранти розвозили власним транспортом.

Під час обшуків та слідчих дій правоохоронці вилучили з незаконного обігу:

понад 16 тисяч пачок тютюнових виробів без акцизу;

мікроавтобус, яким транспортували контрафакт.

Загальна вартість вилученого нелегального товару становить понад 1,6 млн грн.

Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів за попередньою змовою групою осіб). Детективи БЕБ встановлюють канали постачання сировини та всіх учасників схеми. Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.

Нагадаємо, на Київщині детективами Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрито групу осіб, які організували розгалужену мережу збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. За даними слідства, фігуранти продавали їх через роздрібні точки у Бучанському, Обухівському, Бориспільському та Вишгородському районах.

Також трьох регіонах України – на Київщині, Вінниччині та Одещині – правоохоронці провели масштабну спецоперацію проти тіньового ринку рідин для електронних сигарет. Вилучено продукцію, обладнання, готівку, техніку, чорнову бухгалтерію та інше майно на понад 125 млн грн.