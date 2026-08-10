Контрафакт на 12 млн грн: у Києві ліквідовано підпільний цех з алкоголем і цигарками

Встановлюються джерела походження фальсифікованих цигарок та спирту

У Києві правоохоронці викрили підпільний цех, на якому виготовляли фальсифікований алкоголь та зберігали контрафактні цигарки. Загальна вартість вилученої підакцизної продукції – близько 12 млн грн. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, інформує «Главком».

Зазначається, що під час обшуків вилучили 148 тисяч пачок контрафактних цигарок відомих марок і автомобіль, який використовували для їхнього перевезення. Крім того, у підпільному цеху знайшли та вилучили обладнання для виготовлення алкогольних напоїв та 1 тонну спирту, який мали перетворити на алкоголь відомих марок, також 775 літрів готової спиртовмісної продукції.

Вилучені під час обшуку тютюнові вироби фото: Київська міська прокуратура

фото: Київська міська прокуратура

Спиртовмісна продукція, вилучена під час обшуків фото: Київська міська прокуратура

Досудове розслідування проводять за фактом незаконного виготовлення та зберігання підакцизних товарів, а також легалізації майна, отриманого незаконним шляхом (ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України). Максимальна санкція інкримінованих статей – від трьох до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Вилучену продукцію буде скеровано на експертизу. Встановлюються джерела походження фальсифікованих цигарок та спирту, який використовувався для виробництва напоїв», – повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки на Київщині ліквідували нелегальне виробництво сигарет у приватному домоволодінні, де щодня виготовляли понад 4 тисячі пачок продукції без акцизних марок. Слідство встановило, що готову продукцію без акцизних марок продавали під виглядом відомих брендів – частину реалізовували на Київщині, частину відправляли покупцям поштою в інші регіони.