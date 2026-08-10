Головна Київ Новини
search button user button menu button

Контрафакт на 12 млн грн: у Києві ліквідовано підпільний цех з алкоголем і цигарками

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Контрафакт на 12 млн грн: у Києві ліквідовано підпільний цех з алкоголем і цигарками
Контрафактні сигарети
фото: Бюро економічної безпеки

Встановлюються джерела походження фальсифікованих цигарок та спирту

У Києві правоохоронці викрили підпільний цех, на якому виготовляли фальсифікований алкоголь та зберігали контрафактні цигарки. Загальна вартість вилученої підакцизної продукції – близько 12 млн грн. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, інформує «Главком».

Зазначається, що під час обшуків вилучили 148 тисяч пачок контрафактних цигарок відомих марок і автомобіль, який використовували для їхнього перевезення. Крім того, у підпільному цеху знайшли та вилучили обладнання для виготовлення алкогольних напоїв та 1 тонну спирту, який мали перетворити на алкоголь відомих марок, також 775 літрів готової спиртовмісної продукції.

Вилучені під час обшуку тютюнові вироби
Вилучені під час обшуку тютюнові вироби
фото: Київська міська прокуратура
Контрафакт на 12 млн грн: у Києві ліквідовано підпільний цех з алкоголем і цигарками фото 1
фото: Київська міська прокуратура
Спиртовмісна продукція, вилучена під час обшуків
Спиртовмісна продукція, вилучена під час обшуків
фото: Київська міська прокуратура

Досудове розслідування проводять за фактом незаконного виготовлення та зберігання підакцизних товарів, а також легалізації майна, отриманого незаконним шляхом (ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України). Максимальна санкція інкримінованих статей – від трьох до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Вилучену продукцію буде скеровано на експертизу. Встановлюються джерела походження фальсифікованих цигарок та спирту, який використовувався для виробництва напоїв», – повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки на Київщині ліквідували нелегальне виробництво сигарет у приватному домоволодінні, де щодня виготовляли понад 4 тисячі пачок продукції без акцизних марок. Слідство встановило, що готову продукцію без акцизних марок продавали під виглядом відомих брендів – частину реалізовували на Київщині, частину відправляли покупцям поштою в інші регіони.

Читайте також:

Теги: прокуратура Київ алкоголь тютюнові вироби розслідування виготовлення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Порушення виявили у 412 деклараціях зі 415 перевірених
Закордонна нерухомість та розкішні авто: НАЗК виявило порушень у деклараціях посадовців на 1,9 млрд грн
27 липня, 13:07
Росія масовано атакувала Київ, дрони вдарили по Тулі: головне за ніч 5 серпня
Росія масовано атакувала Київ, дрони вдарили по Тулі: головне за ніч 5 серпня
5 серпня, 05:50
Наслідки російського удару по Києву 11 липня
Величезна вирва на дорозі: наслідки російського удару в Дарницькому районі
11 липня, 10:46
Командира 155-ї бригади Станіслава Лучанова, який самовільно залишив місце служби, розшукують
Сухопутні війська прокоментували скандал у 155 бригаді
11 липня, 21:26
За словами місцевих жителів, молодики вирвали майже усі квіти
На озері Тельбін у Києві молодики вирвали водяні лілії та потрапили на відео
21 липня, 13:06
У Києві лунала повітряна тривога через загрозу російських БпЛА
У Києві лунала повітряна тривога через загрозу російських БпЛА
24 липня, 07:02
Міські служби й рятувальники змогли локалізувати забруднення, однак роботи ще не тривають
Забруднення Кирилівського озера після обстрілу РФ: обсяг нафти вдалося суттєво зменшити
23 липня, 18:01
Дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на вулиці Введенській. ілюстративне фото
На столичному Подолі на місяць обмежено рух однією з вулиць
24 липня, 08:37
Корупційна справа у Хорватії дійшла навіть до прем'єр-міністра країни
Посадовця Олімпійського комітету Хорватії затримали у справі про корупцію
24 липня, 21:08

Новини

Київщина готує нові правила безпеки для АЗС
Київщина готує нові правила безпеки для АЗС
Яких продуктів бракує в «Сільпо» через обстріл РФ: репортаж із супермаркетів
Яких продуктів бракує в «Сільпо» через обстріл РФ: репортаж із супермаркетів
«Іншого коридору немає». Влада пояснила вирубку дерев під тепломережу на Теремках
«Іншого коридору немає». Влада пояснила вирубку дерев під тепломережу на Теремках
Сталкер з Києва, який роками переслідував жінок, отримав підозру
Сталкер з Києва, який роками переслідував жінок, отримав підозру
Контрафакт на 12 млн грн: у Києві ліквідовано підпільний цех з алкоголем і цигарками
Контрафакт на 12 млн грн: у Києві ліквідовано підпільний цех з алкоголем і цигарками
У Сквирі рейсовий автобус збив жінку на зупинці
У Сквирі рейсовий автобус збив жінку на зупинці

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
175K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
63K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua