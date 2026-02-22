Один із російських авіазаводів заявив про $65 млн збитків після українських ударів

На заводі мали відремонтувати три Ту-95МС

Російське авіабудівне підприємство «ТАНТК им. Бериева» в Таганрозі за підсумками 2025 року заявило про збиток у $65 млн, тоді як у 2024 році цей завод звітував про $15 млн прибутку. Як інформує «Главком», про це пише Defense Express. Ідеться про підприємство, яке є розробником та виробником радіолокаційного дозору типів А-50 та А-100 «Премьер», літаків-амфібій типу Бе-200 (на основі проєкту А-40 «Альбатрос»).

«Окрім того, саме «ТАНТК им. Бериева» мав виконати ремонт трьох Ту-95МС усього за 150 кілометрів від лінії фронту. А описаний вище показник збитків виник у цього підприємства на тлі систематичних ударів Сил оборони України», – зазначили аналітики.

Також експерти звернули увагу на показник рівня виробничих затрат, який за підсумками 2025 року зменшився у 2,5 раза або до $46 млн.

«Настільки суттєве скорочення показника рівня виробничих затрат можна пояснити лише одним - за підсумками ударів Сил оборони України на цьому підприємстві у 2,5 раза скоротився обсяг виробництва», – додають у Defense Express.

Якщо говорити про історію щодо можливої постановки трьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС в Таганрозі за 150 км від лінії фронту, то у травні 2025 року зʼявився «злив» документів, у яких йдеться про те, що «ТАНТК им. Бериева» отримало контракт на 15,9 мільярда рублів на виконання робіт по трьох Ту-95МС. Середня вартість робіт складає 5,3 млрд рублів за один борт.

«Якщо зважити на профіль «ТАНТК им. Бериева», то можна припустити, що контракт передбачав модернізацію цих бомбардувальників до рівня Ту-95МСМ із установкою зовнішніх вузлів підвіски крилатих ракет Х-101. Чи перейшло це підприємство до практичної реалізації цього контракту – наразі невідомо», – зауважують у виданні.

Щодо хронології ударів Сил оборони України по «ТАНТК им. Бериева», аналітики нагадали епізоди 7 липня та 25 листопада 2025 року. Під час останнього було знищено російський «літаючий лазер» типу А-60.

«Є повідомлення, що «ТАНТК им. Бериева» був залучений до ланцюжка виробництва дронів типу «Молния». Тому можна припустити, що подальша траєкторія цього підприємства піде якраз шляхом редукції від виробництва складної авіатехніки до виробництва БпЛА, затребуваних армією РФ на полі бою проти ЗСУ», – підсумували в публікації.

Нагадаємо, підрозділи Ракетних військ і артилерії ЗСУ в ніч проти 21 лютого завдали удару крилатими ракетами FP-5 «Фламінго» по підприємству військово-промислового комплексу «Воткинський завод». Він розташований у місті Воткінськ Удмуртської Республіки Росії.

Також у ніч на 12 лютого в місті Мічурінськ Тамбовської області РФ пролунали вибухи, після яких на території заводу «Прогрес» спалахнула пожежа. Це стратегічне оборонне підприємство вже вдруге стає ціллю атак, що суттєво підриває спроможності російського військово-промислового комплексу.