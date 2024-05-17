ДБР затримало бізнесмена Дмитра Кропачова

У ДБР додали, що найближчим часом детально повідомлять, у рамках якого провадження затримали бізнесмена

Бізнесмена підозрюють у махінаціях з вугіллям





Сьогодні, 17 травня, детективи Державного бюро розслідувань затримали бізнесмена, ексдепутата Донецької облради Віталія Кропачова, який володіє активами у вугільному, газовому, енергетичному та медійному бізнесі. Про це повідомляють джерела УНН у Державному бюро розслідувань.

«Так, правоохоронці затримали бізнесмена Віталія Кропачова. Наразі тривають слідчі дії», – повідомили у бюро.

У ДБР додали, що найближчим часом детально повідомлять, у рамках якого провадження затримали бізнесмена.

За даними ЗМІ, уродженець міста Торез Донецької області Віталій Кропачов є власником «Укрдонінвесту» (вугільний бізнес та видобуток газу). У 2014 році він викупив кілька збагачувальних фабрик на підконтрольній частині Донеччини та Луганщини, а у 2017-му – шахту «Краснолиманська».

Віталій Кропачов – власник газового, вугільного, машинобудівного та інших бізнесів – ще у 2019 році купив канал «Так TV» у співвласника «Коледжу преси та телебачення» Гліба Головченка. Цей канал має супутникову ліцензію, чинну з 2019 року, оформлену на компанію ТОВ «Так ТВ центр плюс». У цьому ж році Кропачов разом із Носиковим намагався (безуспішно) реанімувати канал ТВі разом із польськими партнерами Millstone and Co на чолі з топменеджером Варшавської фондової біржі Робертом Квятковським. 6 жовтня 2022 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення переоформила ліцензію 4 каналу, яку купив Кропачов, із брендом «Так TV». Також він має активи в машинобудівній, будівельній, транспортній галузях, окрім того, володіє медіа-активами, серед них – «Ера Продакшн», телеканал Ukraine World News, який відкритий на основі заборонених телеканалів 112 Україна та NewsOnе.

Раніше повідомлялося, що вугільний барон Кропачов запускає свій телеканал.