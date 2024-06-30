Обстріл Києва: Кличко повідомив деталі

У 14-типоверховому будинку часткова руйнація балконів на двох поверхах

У результаті влучання уламків ракети в будинок постраждали дві жінки

Двом постраждалим жінкам з будинку в Оболонському районі медики надають допомогу на місці. В них – гостра реакція на стрес. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«У 14-типоверховому будинку часткова руйнація балконів на двох поверхах. Також загроза руйнації балкону ще на одному з поверхів. Пожежу в будинку локалізовано. Рятувальники продовжують перевіряти квартири», – розповів Кличко.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва.

Увечері, 30 червня, у Києві і північних регіонах України була оголошена повітряна тривога.

Раніше вогнеборці повністю загасили пожежу на підприємстві в Київській області, яка виникла ще 12 червня внаслідок падіння уламків збитих ворожих дронів.