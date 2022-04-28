  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Зеленський та генсек ООН зробили заяви після зустрічі (відео)

    Президент та закордонний гість говорили про нагальні питання - Зеленський та генсек ООН зробили заяви після зустрічі (відео)
    Президент та закордонний гість говорили про нагальні питання
    фото з відкритих джерел

    Гуттереш сьогодні завітав у Київ

    Президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш у четвер, 28 квітня, зробили заяви для ЗМІ за підсумками зустрічі.

    Зеленський і генсек під час перемовин у Києві обговорили питання евакуації українських громадян з оточеного російськими військами міста Маріуполя на Донеччині, зокрема із заводу «Азовсталь»

    Нагадаємо, сьогодні Генсек ООН їздив у зруйновану рашистами Бородянку (фото).

    Антоніу Гутерреш прибув у Бородянку, щоб побачити на власні очі наслідки «русского міра».

    Нагадаємо, влада планує гуманітарну операцію задля евакуації з «Азовсталі».

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗМІ Київ ООН війна Володимир Зеленський Україна Генсек ООН окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський та генсек ООН зробили заяви після зустрічі (відео)