Зеленський та генсек ООН зробили заяви після зустрічі (відео)

Президент та закордонний гість говорили про нагальні питання

Гуттереш сьогодні завітав у Київ

Президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш у четвер, 28 квітня, зробили заяви для ЗМІ за підсумками зустрічі.

Зеленський і генсек під час перемовин у Києві обговорили питання евакуації українських громадян з оточеного російськими військами міста Маріуполя на Донеччині, зокрема із заводу «Азовсталь»

Нагадаємо, сьогодні Генсек ООН їздив у зруйновану рашистами Бородянку (фото).

Антоніу Гутерреш прибув у Бородянку, щоб побачити на власні очі наслідки «русского міра».

Нагадаємо, влада планує гуманітарну операцію задля евакуації з «Азовсталі».

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