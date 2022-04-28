Зеленський та генсек ООН зробили заяви після зустрічі (відео)
Гуттереш сьогодні завітав у Київ
Президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш у четвер, 28 квітня, зробили заяви для ЗМІ за підсумками зустрічі.
Зеленський і генсек під час перемовин у Києві обговорили питання евакуації українських громадян з оточеного російськими військами міста Маріуполя на Донеччині, зокрема із заводу «Азовсталь»
Нагадаємо, сьогодні Генсек ООН їздив у зруйновану рашистами Бородянку (фото).
Антоніу Гутерреш прибув у Бородянку, щоб побачити на власні очі наслідки «русского міра».
Нагадаємо, влада планує гуманітарну операцію задля евакуації з «Азовсталі».