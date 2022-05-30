Ембарго не буде? Європейські лідери вирішили долю шостого пакета санкцій

Лідери ЄС не змогли узгодити всі деталі ембарго

Євросоюз готує шостий пакет санкцій проти Росії. Виявилося, що постачання трубопровідної нафти країни-агресора можуть не потрапити під ембарго. Про це йдеться в останньому проєкті заяви ЄС щодо санкцій, з яким ознайомилося агентство Reuters.

За інформацією видання, лідери ЄС повинні домовитися на саміті про те, що підготовлюваний пакет санкцій повинен включати ембарго на імпорт російської нафти, але виключати постачання сирої нафти по трубопроводу.

«Європейська Рада згодна з тим, що шостий пакет санкцій проти Росії буде поширюватися на сиру нафту, а також нафтопродукти, що поставляються з РФ в держави-члени ЄС, за тимчасовим винятком сирої нафти, що поставляється по трубопроводу», — цитує проєкт заяви Reuters.

Лідери ЄС не змогли узгодити всі деталі ембарго. Тому вони залишать остаточне узгодження пакета санкцій проти РФ на потім, повідомляє видання.

Нагадаємо, що деякі країни Європейського Союзу готові відкласти нафтове ембарго для Росії на невизначений термін у зв’язку з принциповою позицією Угорщини, яка відмовляється підтримувати санкції проти держави-агресорки.

Нагадаємо, раніше Угорщина назвала умову, за якої підтримає нафтове ембарго проти РФ.

Також повідомлялося, що ЄС може заплатити Будапешту за відмову від російської нафти.

Тим часом заяви Угорщини про те, що вони не виживуть без російських поставок – чиста брехня.

Перед цим три країни відкликали вето на нафтове ембарго проти РФ – ЗМІ.

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