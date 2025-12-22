Солдат відмовився нести бойове чергування на Куп'янському напрямку: що вирішив суд?

Головна Країна Суспільство
Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Суд встановив, що таке рішення призвело до підриву боєздатності та боєготовності підрозділу, що є порушенням військової дисципліни в умовах воєнного стану
фото з відкритих джерел

Суд вирішив розглянути справу у спрощеному порядку, не допитуючи інших свідків

Основ'янський районний суд Харкова виніс вирок солдату, який відмовився виконувати бойове чергування на Куп'янському напрямку, визнавши його винним у непокорі –  порушенні статті 402 Кримінального кодексу України. Про це пише «Судово-юридична газета», передає «Главком».

Військовослужбовець, мобілізований на службу, обіймав посаду стрільця у мотопіхотному підрозділі, і, згідно з матеріалами справи, 27 січня 2025 року відмовився виконати наказ щодо заміни військовослужбовців на бойовому чергуванні на спостережних пунктах «Крейда» та «Тальк» у Харківській області.

У день відмови від виконання наказу він перебував у Смородьківці Куп'янського району. Суд встановив, що таке рішення призвело до підриву боєздатності та боєготовності підрозділу, що є порушенням військової дисципліни в умовах воєнного стану.

Під час судового процесу солдат визнав свою провину і погодився з обставинами, викладеними в обвинувальному акті. Суд вирішив розглянути справу у спрощеному порядку, не допитуючи інших свідків і досліджуючи лише матеріали справи.

Зважаючи на щире каяття та сприяння у розкритті правопорушення, суд призначив солдату покарання у вигляді двох років позбавлення волі, які замінили на службове обмеження строком на два роки. Це означає, що обвинувачений буде позбавлений деяких прав під час відбуття покарання, а також змушений відраховувати 20% свого грошового забезпечення до державного бюджету.

Суд також зауважив, що під час відбуття покарання солдат не зможе підвищити свою посаду чи військове звання, а час, проведений під службовим обмеженням, не буде зараховуватися до вислуги років для присвоєння чергового військового звання.

До слова, у матеріалі «Главкома» «Хто має судити військових? Розмова про те, чому треба реанімувати військову юстицію» розповідається, чи у змозі звичайні суди адекватно розглядати справи щодо правопорушень, в яких звинувачують військових.

