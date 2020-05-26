Одужання від коронавірусу: оприлюднено статистику щодо киян



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Хворих на коронавірус дітей лікують в інфекційних відділеннях дитячих лікарень

Найдовше від коронавірусу лікуються діти

Найдовше від коронавірусу одужують немовлята та маленькі діти. На сьогодні в столиці одужали близько 9% дітей із тих, які захворіли за період пандемії. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Наведу статистику щодо киян, які подолали коронавірус. Найдовше одужують немовлята та маленькі діти. На сьогодні одужали близько 9% дітей із тих, які захворіли за період пандемії. Як правило, вони лікуються більше місяця», - сказав Кличко.

За словами мера, найвищий відсоток тих, хто одужали, – серед людей віком 30-49 років. 16% уже вилікувалися. Але їх і найбільше в числі інфікованих - майже 39%. Найскладніше лікуються пацієнти, яким понад 65 років. Їх одужало понад 13%. Проте, найбільше летальних випадків – серед старших людей.

«Саме тому я щоразу звертаюся до всіх: вірус – не міф. Лікується він непросто, бо досі немає ні препаратів, ні вакцини проти коронавірусу. І кожна людина – в зоні ризику. Особливо – коли ви йдете в публічні місця, користуєтеся громадським транспортом, спілкуєтеся у великих компаніях. Тому робіть це тільки за нагальної потреби. Не нехтуйте рекомендаціями і правилами. Бережіть своє здоров'я!» - наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 21584

Хворіють 13365

Одужали 7575

Померли 644

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Як повідомлялося, станом на ранок 26 травня, у Києві підтверджено 2710 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 58 осіб.