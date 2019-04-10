Оголошено підозри п’ятьом іноземцям, які стріляли у столичного підприємця



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зловмисників затримали під час спецоперації

Затриманими виявилися четверо громадян Азербайджану та громадянин Грузії

Повідомлено про підозри п’ятьом іноземцям, які 8 квітня на території овочевої бази на вулиці Каховській у Києві під час конфлікту вистрілили у підприємця із травматичної зброї. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Як повідомлялося, у ході оперативно-розшукових заходів працівникам столичного главку поліції із залученням бійців КОРДу вдалося встановити автомобілі, на яких зловмисники втекли з місця подія, а їх самих затримати.

Затриманими виявилися четверо громадян Азербайджану та громадянин Грузії, віком від 19 до 37 років.

На даний час усім затриманим оголошено про підозру за ч. 4 ст.296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб з застосуванням вогнепальної зброї).

10 квітня 2019 року Київською місцевою прокуратурою №4 скеровано до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На даний час проводяться заходи направлені на встановлення всіх учасників даного правопорушення та мотивів його скоєння.

Раніше повідомлялося, що 8 квітня на Харківському шосе в Києві спецзагін поліції КОРД провів спецоперацію, в результаті якої були арештовані четверо чоловіків кавказької зовнішності.