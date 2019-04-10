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    Оголошено підозри п’ятьом іноземцям, які стріляли у столичного підприємця

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    Зловмисників затримали під час спецоперації - Оголошено підозри п’ятьом іноземцям, які стріляли у столичного підприємця
    Зловмисників затримали під час спецоперації

    Затриманими виявилися четверо громадян Азербайджану та громадянин Грузії

    Повідомлено про підозри п’ятьом іноземцям, які 8 квітня на території овочевої бази на вулиці Каховській у Києві під час конфлікту вистрілили у підприємця із травматичної зброї. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    Як повідомлялося, у ході оперативно-розшукових заходів працівникам столичного главку поліції із залученням бійців КОРДу вдалося встановити автомобілі, на яких зловмисники втекли з місця подія, а їх самих затримати.

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    Затриманими виявилися четверо громадян Азербайджану та громадянин Грузії, віком від 19 до 37 років.

    На даний час усім затриманим оголошено про підозру за ч. 4 ст.296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб з застосуванням вогнепальної зброї).

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    Оголошено підозри п’ятьом іноземцям, які стріляли у столичного підприємця
    Оголошено підозри п’ятьом іноземцям, які стріляли у столичного підприємця

    10 квітня 2019 року Київською місцевою прокуратурою №4 скеровано до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    На даний час проводяться заходи направлені на встановлення всіх учасників даного правопорушення та мотивів його скоєння.

    Раніше повідомлялося, що 8 квітня на Харківському шосе в Києві спецзагін поліції КОРД провів спецоперацію, в результаті якої були арештовані четверо чоловіків кавказької зовнішності.

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