Оголошено підозру молодику, який одним ударом вбив людину у супермаркеті



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Затриманий - 35-річний киянин Фото: Київ оперативний

Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі

Київською місцевою прокуратурою №5 повідомлено про підозру 35-річному киянину, який у ході конфлікту в супермаркеті наніс смертельний удар чоловікові та понад 2 тижні переховувався від правоохоронців. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Інцидент стався на початку квітня в ТЦ на вул. Калнишевського в Оболонському районі столиці.

Підозрюваний під час раптово виниклого конфлікту з одним із відвідувачів наніс останньому удар в голову, від якого чоловік впав на підлогу та втратив свідомість. В результаті потерпілий отримав важкі травми у вигляді ушкоджень головного мозку, перелому кісток склепіння і основ черепа, та наступного дня помер.

Зловмисник з місця вчинення злочину втік та переховувався більше 20 днів від правоохоронних органів. Проте, правоохоронцям вдалося встановити його місцезнаходження та затримати. Під час обшуків у зловмисника вилучили речові докази, у тому числі предмети одягу, які були на ньому під час злочину.

На даний час чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.121 КК України (умисне нанесення тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого). Готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинене зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.