На Черкащині вбили жінку-таксиста із Києва (фото)



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Тіло жінки зловмисники залишили в лісосмузі, присипавши будівельним сміттям Фото: Нацполіція

Поліцейські Черкащини затримали підозрюваних у вбивстві жінки

До поліції надійшло повідомлення від жительки Києва про те, що зникла її донька, яка займається приватними перевезеннями на власному автомобілі. Жінка розповіла, що зранку її дочка на автомобілі виїхала в напрямку Черкаської області, але вже тривалий час на зв'язок не виходить. Про це повідомляє прес-служба поліції Черкаської області.

Проведеними оперативними заходами поліцейські встановили, що автомобіль зниклої може знаходитись на території Звенигородського району. Негайно було підготовлено та розіслано орієнтування на вказаний автомобіль. В зв’язку з тим, що весь особовий склад задіяний на забезпечення публічної безпеки на виборчих дільницях, пошук даного автомобіля здійснювали керівництво Звенигородського відділу поліції, кримінальної поліції області та слідчого управління. Крім того, до Звенигородського району було скеровано працівників поліції, які знаходилися в резерві.

Під час проведення заходів поліцейські виявили зниклий автомобіль. Він знаходився в місті Ватутіне, Звенигородського району, проте водія в автомобілі не було. Поліцейські встановили, що на автівці приїхали двоє чоловіків, які знаходяться в будинку, де припарковано авто. Чоловіків затримали. Один із них перебував у розшуку за вчинення тяжких злочинів.

Під час обшуку в будинку поліцейські виявили ключі від автомобіля потерпілої та пістолет з глушником. Як з’ясували поліцейські, зловмисники з метою заволодіння автомобілем вбили потерпілу. Тіло жінки вони залишили в лісосмузі на території Звенигородського району, присипавши будівельним сміттям.

Речові докази у справі вилучено.

В рамках кримінального провадження, яке відкрито за статтями 115 (Умисне вбивство) та 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.