Оприлюднено список столичних підприємств із найбільшими зарплатними боргами

У Києві відсутня прострочена заборгованість із виплати зарплати в бюджетних установах і на комунальних підприємствах

Станом на 1 жовтня 2021 року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, які ведуть свою діяльність на території Києва, становить 617,9 млн грн. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«Борги із заробітної плати мають 125 столичних підприємств. Найбільші борги мають підприємства державного сектору: загальна сума становить 383,2 млн грн або 62% від загального обсягу боргу у місті. Ще 67 підприємств недержавного сектору мають заборгованість у 234,7 млн грн, або 38% від загального обсягу. Також 8 підприємств, які перебувають у стадії банкрутства, мають заборгованість у розмірі 40,8 млн грн (6,6%), а 10 економічно неактивних підприємств, які припинили (призупинили) свою діяльність, не виплатили 14,2 млн грн (2,3%) заробітної плати», – зазначила Хонда.

Вона додала, що завдяки вжитим заходам протягом січня – вересня 2021 року підприємства-боржники міста виплатили майже 410 млн грн простроченої заборгованої заробітної плати. Зокрема, за попередній місяць було виплачено 127,9 млн грн боргів із заробітної плати.

Хонда зауважила, що в Києві відсутня прострочена заборгованість із виплати заробітної плати в бюджетних установах, які фінансуються з бюджету міста, та на комунальних підприємствах.

Найбільші боржники державного сектору:

ДП «НДІ «Квант» – 115,8 млн грн;

ПАТ «КЗ «Радар» – 48,1 млн грн;

АТ «Завод «Маяк» – 40,4 млн грн;

ДП КДЗ «Буревісник» – 13,1 млн грн;

ДП «Завод 410 цивільної авіації» – 11,9 млн грн;

ДП КНДІ гідроприладів – 10,8 млн грн;

ДП «Регіональні електричні мережі» – 19,6 млн грн;

ДП «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» – 14,7 млн грн;

ДП «Укршахтгідрозахист» – 11,2 млн грн;

ДП «Держвуглепостач» – 5,0 млн грн;

ПАТ «Науково-технічний комплекс «Електронприлад» – 19,1 млн грн;

ДП Український державний геологорозвідувальний інститут (УКРДГРІ) – 6,3 млн грн;

ДП «Електронмаш» – 5,6 млн грн;

ДП «НДІ «Буран» – 4,3 млн грн;

ДП «Виробниче об’єднання «Київприлад» – 9,6 млн грн.

Найбільші боржники недержавного сектору економіки:

ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ» – 141,3 млн грн;

ПАТ «Донбасенерго» – 25,2 млн грн;

ТОВ «Модерн-електро» – 7,2 млн грн;

ТОВ «Науково-технічна компанія «Метрополія» – 5,6 млн грн;

ТОВ «Армапром» – майже 4,8 млн грн;

ПАТ «Завод «Кузня на Рибальському» – 4,2 млн грн;

АК «Київській науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» – 4,0 млн грн.

Основні причини боргу – відсутність та зменшення обсягу замовлень як у державних, так і недержавних підприємств; несвоєчасні розрахунки за виконані роботи тощо. Також на утворення боргу вплинули заходи із протидії коронавірусній інфекції.