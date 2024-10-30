АРМА шукає нового управителя для ТРЦ Gulliver
У конкурсі на управління ТРЦ Gulliver може брати участь іноземний бізнес.
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на відбір управителя торговельно-розважального центру Gulliver, який перейшов під управління Агентства за рішенням суду. Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.
Наразі уся необхідна тендерна документація для проведення прозорого конкурсу з відбору управителя після проведеної незалежної оцінки вартості ТРЦ Gulliver готова (7,6 млрд грн).
Агентство встановило максимально можливі чотири кваліфікаційні критерії для учасників конкурсу. Зокрема:
- Учасник повинен мати відповідний майновий стан сукупною вартістю не менш ніж 100 млн грн. Це гарантія для забезпечення можливості стягнення з управителя у разі заподіяної шкоди та інших штрафів або порушення договірних зобов'язань.
- Учасник повинен мати постійний та вдосконалений колектив спеціалістів.
- Учасник повинен надати підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів за період щонайменше останніх трьох років.
- Учасник повинен підтвердити свою фінансову спроможність офіційними даними, внесеними до органів контролю.
АРМА звертає увагу, що проєкт договору з майбутнім управителем містить обов'язкову норму – мінімальний щомісячний розмір гарантійного платежу 17,3 млн грн.
«Це мінімальна сума, яку має сплачувати управитель протягом звітного місяця управління. Конкурс із відбору стартує починаючи з 70% доходів, отриманих від управління майном, які мають сплачуватись до державного бюджету. Переможцем конкурсу буде визнано того, хто запропонує найбільший відсоток сплати до держбюджету, стартуючи з 70%,» – пояснила Дума.
Вона нагадала, що у 2018 році ТРЦ Gulliver вже був заарештований та переданий в управління АРМА. Компанія-управитель (ТОВ Три О) за чотири роки виплатила до держбюджету 8,2 млн грн від управління цим активом.
У конкурсі на управління ТРЦ Gulliver може брати участь іноземний бізнес. Раніше АРМА врегулювало це питання з Мінекономіки.
Раніше повідомлялося, що Агентство з розшуку та менеджменту активів передало в державне управління арештоване майно паркового комплексу «Межигір’я», що належав президенту-втікачу Віктору Януковичу. Йдеться про рухоме майно, арештоване після Революції Гідності, яке з 2014 року зберігали активісти.
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