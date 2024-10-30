АРМА шукає нового управителя для ТРЦ Gulliver

У 2018 році ТРЦ Gulliver вже був заарештований та переданий в управління АРМА

У конкурсі на управління ТРЦ Gulliver може брати участь іноземний бізнес.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на відбір управителя торговельно-розважального центру Gulliver, який перейшов під управління Агентства за рішенням суду. Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

Наразі уся необхідна тендерна документація для проведення прозорого конкурсу з відбору управителя після проведеної незалежної оцінки вартості ТРЦ Gulliver готова (7,6 млрд грн).

Агентство встановило максимально можливі чотири кваліфікаційні критерії для учасників конкурсу. Зокрема:

Учасник повинен мати відповідний майновий стан сукупною вартістю не менш ніж 100 млн грн. Це гарантія для забезпечення можливості стягнення з управителя у разі заподіяної шкоди та інших штрафів або порушення договірних зобов'язань.

Учасник повинен мати постійний та вдосконалений колектив спеціалістів.

Учасник повинен надати підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів за період щонайменше останніх трьох років.

Учасник повинен підтвердити свою фінансову спроможність офіційними даними, внесеними до органів контролю.

АРМА звертає увагу, що проєкт договору з майбутнім управителем містить обов'язкову норму – мінімальний щомісячний розмір гарантійного платежу 17,3 млн грн.

«Це мінімальна сума, яку має сплачувати управитель протягом звітного місяця управління. Конкурс із відбору стартує починаючи з 70% доходів, отриманих від управління майном, які мають сплачуватись до державного бюджету. Переможцем конкурсу буде визнано того, хто запропонує найбільший відсоток сплати до держбюджету, стартуючи з 70%,» – пояснила Дума.

Вона нагадала, що у 2018 році ТРЦ Gulliver вже був заарештований та переданий в управління АРМА. Компанія-управитель (ТОВ Три О) за чотири роки виплатила до держбюджету 8,2 млн грн від управління цим активом.

У конкурсі на управління ТРЦ Gulliver може брати участь іноземний бізнес. Раніше АРМА врегулювало це питання з Мінекономіки.

Раніше повідомлялося, що Агентство з розшуку та менеджменту активів передало в державне управління арештоване майно паркового комплексу «Межигір’я», що належав президенту-втікачу Віктору Януковичу. Йдеться про рухоме майно, арештоване після Революції Гідності, яке з 2014 року зберігали активісти.