В Ірпені біля залізничних колій знайшли двох дітей



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Діти ніяких суїцидальних намірів не мали

В Ірпені черговий залізничної станції зателефонував правоохоронцям та повідомив, що між коліями лежить чоловік без ознак життя.

Таку інформацію черговому станції передав машиніст потягу, повідомляється на сайті Національної поліції Київської області.

На вказане місце одразу прибула слідчо-оперативна група Ірпінського відділу поліції. До них долучились працівники ювенальної превенції. Там поліцейські виявили двох 14-річних дівчат.

На відстані 2-х метрів від залізниці, де розходились колії, дівчатка знайшли заглиблення у землі, де прилягли відпочити. Встановлено, що дівчатка ніяких суїцидальних намірів не мали. Як пояснили поліцейським школярки, таким дивним способом вони хотіли набратися сили, «відпочити від мирського життя».

Дітей доправили до відділу поліції, куди приїхали за ними їхні батьки.

Працівники ювенальної превенції провели з дівчатами роз’яснювальну бесіду щодо можливих трагічних наслідків такого небезпечного відпочинку.

Вирішується питання щодо притягнення батьків до адміністративної відповідальності за неналежне виховання своїх дітей.

Нагадаємо, на залізничному перегоні Підгірці – Нові-Безрадичі невідомі особи викрали два магістральних кабелі зв’язку.

Як повідомлялося, в Ірпені наркоман за годину вчинив два розбійні напади на жінок.