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    Економіка та фінанси

    З початку року Закарпатська митниця конфіскувала 209 «євроблях» на 9,5 млн

    •  glavcom.ua
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    В Україні діє пільгове розмитнення євроблях з червня 2021 року - З початку року Закарпатська митниця конфіскувала 209 «євроблях» на 9,5 млн
    В Україні діє пільгове розмитнення євроблях з червня 2021 року
    фото glavcom.ua

    Суд розглянув лише 270 справ й конфіскував 209 автівок на суму 9,5 млн грн

    З початку року інспектори склали 499 протоколів на власників євроблях, котрі порушили строки перебування машин в Україні. Кожен з них повинен був заплатити по 170 тисяч гривень або ж віддати авто. Про це інформує Закарпатська митниця.

    Суд розглянув лише 270 справ й конфіскував 209 автівок на суму 9,5 млн грн. Крім того, було винесено вердикт про застосування штрафів до власників євроблях на суму 6,5 млн грн.

    Нагадаємо, що у травні президент Володимир Зеленський підписав закони, що передбачають тимчасове введення нової процедури розмитнення авто на європейських номерах.

    До слова, приблизно за 2,5 місяці літа власники, так званих, «євроблях» принесли до української скарниці понад мільярд гривень. Нагадаємо, пільгове розмитнення в Україні діє з червня 2021 року. Детально про умови розмитнення – за цим посиланням.

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    Теги: митниця суд Володимир Зеленський президент Данило Гетманцев
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    З початку року Закарпатська митниця конфіскувала 209 «євроблях» на 9,5 млн