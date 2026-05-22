Транспорт по 30 грн: столична влада прокоментувала скандал навколо тарифу

Ірина Міллер
Пропонований тариф у 30 грн базується на фактичних витратах за минулий рік, а не на планових показниках року поточного
фото з відкритих джерел
У профільному департаменті КМДА зазначають, що з моменту останнього перегляду тарифів у 2018 році ключові економічні показники Києва кардинально змінилися 

Разовий тариф на проїзд у комунальному транспорті столиці на рівні 30 грн розрахований за фактичними витратами підприємств і є компромісним варіантом. Справжня ж собівартість перевезень є значно вищою. Про це повідомили в Департаменті економіки та інвестицій КМДА, інформує «Главком».

Повідомляється, що аналіз фактичних витрат підприємств показав суттєвий ріст окремих показників, врахованих у запропонованому тарифі. «Зокрема, витрати на оплату праці та нарахування за електроенергію у столичному метро зросли на 61,7% та 66,9% відповідно. Витрати КП «Київпастранс» на паливно-мастильні матеріали збільшились на 74,8%, а на ремонт і технічне обслуговування інфраструктури та рухомого складу – на 63,3%», – пояснили у департаменті. 

При цьому наголошується, що обсяги перевезень комунальних транспортних підприємств зменшилися в середньому на 42% порівняно з показниками, врахованими під час останнього перегляду тарифів у 2018 році. Тож зростання витрат на енергоносії, оплату праці, обслуговування рухомого складу призвело до збільшення собівартості перевезень і витрат на перевезення одного пасажира.

Крім того, з часу останнього перегляду тарифів у 2018 році суттєво змінилися ключові економічні показники, які напряму впливають на собівартість перевезень.

Зокрема:

  • індекс споживчих цін за 2018–2025 роки становить 212,5%, а з урахуванням прогнозу на 2026 рік – 233,5%;
  • мінімальна зарплата зросла у 2,3 раза – із 3 723 грн у 2018 році до 8 647 грн із 1 січня 2026 року;
  • середня зарплата у Києві збільшилася у 3,7 раза – з 13 548 грн у 2018 році до 49 381 грн у березні 2026 року;
  • тариф на електроенергію для транспортних підприємств зріс у 6,6 раза – із 2,25 грн/кВт·год до 14,93 грн/кВт·год;
  • вартість дизельного пального для КП «Київпастранс» зросла у 3,7 раза – з 24,26 грн/л до 89,42 грн/л (середньомісячна ціна дизельного пального у квітні 2026 року).
Департамент оприлюднив ключові показники, які впливають на собівартість пасажирських перевезень
інфографіка: Департамент економіки та інвестицій КМДА

У профільному департаменті зазначають, що столичні транспортні підприємства розрахували економічно обґрунтований тариф на 2026 рік, який для проїзду в метро становить 64,60 грн, а для проїзду в автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері – 44,14 грн. Зважаючи на високу соціальну чутливість питання, влада не стала піднімати планку до економічно обґрунтованого рівня. Пропонований тариф у 30 грн базується на фактичних витратах за минулий рік, а не на планових показниках року поточного.

У КМДА наголошують: якщо залишити вартість проїзду на нинішньому рівні у 8 гривень, місто буде змушене виділяти колосальні дотації з бюджету. Це забере гроші у підготовки столиці до опалювального сезону та відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Наслідком для самого транспорту стануть збільшення інтервалів руху, гострий дефіцит кадрів через низькі зарплати та погіршення технічного стану рухомого складу.

Нагадаємо, нову тарифну модель у комунальному транспорті столиці з разовим квитком по 30 грн планують запровадити з 15 липня 2026 року. На сайті Київради вже з'явилася петиція проти цього рішення, яка рекордно швидко набрала необхідні 6000 голосів.

Нові тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва
інфографіка: КМДА
«Главком» писав, що місячний проїзний на комунальний наземний транспорт Києва та метрополітен після зміни тарифів займе четверту сходинку серед проїзних в столицях Європи. Дорожче тільки в Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі. 

Запровадження у Києві тарифу на проїзд у розмірі 30 грн за одну поїздку обернеться для середньостатистичної столичної родини з трьох осіб додатковими витратами у розмірі майже 35 тис. грн на рік. Відповідні розрахунки оприлюднив депутат Київської міської ради, голова бюджетної комісії та лідер опозиційної фракції «Слуга народу» Андрій Вітренко.

Кияни масово виступили проти стрімкого зростання цін на проїзд у громадському транспорті столиці. Відповідна петиція №14225 на сайті Київської міської ради зібрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів за лічені години після публікації.  

