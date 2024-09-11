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Скандал через форму: Освітній омбудсмен звернувся до адміністрацій шкіл

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Скандал через форму: Освітній омбудсмен звернувся до адміністрацій шкіл
Заборони учневі відвідувати заняття через відсутність обов'язкової шкільної форми порушує його права на право освіти.
фото: ілюстративне

Батьки повідомляють про шкільні рейди під час занять щодо зовнішнього вигляду учнів, які здійснюють педагогічні працівники, адміністрація шкіл

До Служби освітнього омбудсмена надходять звернення, а в соціальних мережах ширяться дописи від батьків щодо примусу учнів носити шкільну форму або певну форму одягу на кшталт білий верх, чорний низ. Про це повідомляє пресслужба Освітнього омбудсмена.

Як зазначається, батьки повідомляють про шкільні рейди під час занять зовнішнього вигляду учнів, які здійснюють педагогічні працівники, адміністрація шкіл. Дітей не допускають до або відсторонюють від занять через зовнішній вигляд.
«Війна, повітряні тривоги, майже щоденні переміщення до укриття за 5 днів навчального року, кількагодинні вимкнення світла у школі та вдома впливають на психологічний стан дітей. І замість того, щоб забезпечувати освітній процес та дбати про безпеку дітей, частина педагогів здійснюють перевірки та «рейди» зовнішнього вигляду учнів, порушуючи закони. Вони тиснуть на дітей, а при систематичних зауваженнях здійснюють булінг дитини й, крім того, позбавляють дітей права здобувати освіту, яку й так складно здобувати за перелічених вище умов», –  йдеться у повідомленні.

Тому освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликав педагогів та адміністрацію закладів освіти припинити усі заходи щодо перевірки одягу учнів. «Не витрачайте ваш дорогоцінний час на ці непотрібні та незаконні речі! Служба освітнього омбудсмена нагадує, що одяг для школи – це вільний вибір дитини та/або її батьків. Єдиними рекомендаціями до такого одягу є охайність, відповідність сезону, зручність, зокрема під час перебування учнів в укриттях. Жодні вимоги щодо стилю, кольору чи інших атрибутів шкільного одягу неприпустимі та незаконні», – йдеться у повідомленні.
Рекомендації щодо одягу радимо виробляти спільно з учнями та їхніми батьками.

Як наголосив Горбачов, заборони учневі відвідувати заняття через відсутність обов'язкової шкільної форми порушує його права на право освіти.

«Звертаємо увагу, що ані статут, ані положення про шкільну форму не мають вищої сили, ніж закон. Жодним нормативним документом не передбачено обов’язкове носіння шкільної форми. Тому ця вимога, наведена у статутах, є незаконною. А положення про обов’язкову шкільну форму, яка є у деяких школах, - незаконний документ, який не має юридичної сили», - додали ф офісі омбудсмена. 
Якщо випадки щодо примусу носити шкільної форми або певної форми одягу трапляються у вашій школі, Служба освітнього омбудсмена закликає подавати скарги https://bit.ly/3MAx4fR щодо порушення права дитини на освіту.

Нагадаємо, у рекомендованому Міносвіти і виданому 2024 року за рахунок державних коштів підручника з української мови для сьомого класу авторства Анастасії Онатій та Тараса Ткачука було виявлено карту України без Кримського півострова.

Зі свого боку верстальники пояснили, що на стокових сервісах було придбано стилістичне зображення карти України необхідних параметрів. При виборі ілюстрацій звертали увагу на правильність карти та інших графічних об’єктів (герба, прапора). Сети потрібно було переробити для формату сторінки 170х250 мм, враховуючи текстовий фрейм.

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Теги: школа освітня реформа учні

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