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Чому українські школярі досі говорять російською? Учитель року звернувся до колег

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Чому українські школярі досі говорять російською? Учитель року звернувся до колег
Олександр Жук: «Використання української мови вчителями має бути повсякденним»
фото з відкритих джерел

Олександр Жук просить педагогів уникати практики двомовності в школі

Лауреат премії Global Teacher Award-2021, вчитель року Олександр Жук вважає, що спілкування з дітьми українською і на перервах, і поза межами навчального закладу сприятиме повноцінному переходу школярів на українську мову. Про це він заявив у коментарі «Главкому».

Олександр Жук наголошує: в першу чергу варто вчителям повністю перейти на державну.

«Використання української мови вчителями має бути повсякденним і повсюдним, аби діти не наслідували практики переходу вчителів за межами закладу на російську. Це дуже впливає, і це треба звертати увагу», – підкреслив Жук. Він погоджується, що ніхто не зможе змусити вчителів спілкуватися за межами закладу українською, однак, на його думку, на це треба зважати, якщо «ми хочемо думати про виховання майбутнього покоління».

Нагадаємо, у 2024 році 78% респондентів назвали українську рідною мовою, що на 25% більше, ніж у 2006 році. Такий стрімкий зріст свідчить про зміну мовних уподобань українців та посилення національної ідентичності. Про це свідчать результати соціологічного опитування Центру Разумкова. 

До слова, Київ посів перше місце за кількістю скарг на порушення мовного закону. Усього в столиці було зареєстровано 365 звернень за перше півріччя 2024 року. 

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Теги: закон українська мова вчитель школярі учитель

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