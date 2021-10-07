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    Отримав удар ножем за зауваження. На Київщині скоєно напад на таксиста (фото)

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    67-річний чоловік вдарив ножем у живіт таксиста - Отримав удар ножем за зауваження. На Київщині скоєно напад на таксиста (фото)
    67-річний чоловік вдарив ножем у живіт таксиста
    Фото: Нацполіція

    50-річного доставлено до лікарні з ножовим пораненням

    Поліцейські Київщини затримали чоловіка за напад із ножем на таксиста. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    44-річна вагітна жінка викликала таксі, щоб перевезти речі з одного помешкання до іншого. Таксист вирішив допомогти клієнтці, однак, коли зайшов до квартири, побачив іншого чоловіка, який по відношенню до жінки агресивно поводився. Таксист зробив йому зауваження, однак господар схопив до рук ніж та наніс удар у груди таксисту.

    50-річного потерпілого чоловіка доставлено до місцевої лікарні.

    Прибувши на місце події, правоохоронці Бучанського районного управління поліції встановили, що вагітна жінка винаймала квартиру в одному із будинків та мала намір виїхати з нього. Таксист, який погодився допомогти жінці, перенести речі до авто, почув, що невдоволений господар ображав її нецензурною лайкою. Чоловік зробив зауваження, однак 67-річний господар квартири не зреагував та зчинив бійку, під час якої наніс ножове поранення у живіт та груди таксисту.

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    Отримав удар ножем за зауваження. На Київщині скоєно напад на таксиста (фото)
    Отримав удар ножем за зауваження. На Київщині скоєно напад на таксиста (фото)
    Отримав удар ножем за зауваження. На Київщині скоєно напад на таксиста (фото)

    Поліцейські затримали зловмисника відповідно до ст. 208 КПК України.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі.

    Як повідомлялося, у Дніпровському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка за смертельне поранення сина. У ході сварки батько схопив ніж та кілька разів вдарив ним у груди та спину сина.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина злочин
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    Отримав удар ножем за зауваження. На Київщині скоєно напад на таксиста (фото)