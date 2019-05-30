Озброєна ножами банда підлітків тримає у страху Русанівку



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Підлітки нападають на однолітків, б'ють і грабують

У Дніпровському районі Києва батьки бояться відпускати своїх дітей на вулицю. Компанія неповнолітніх дівчат і хлопців нападає на однолітків, б'є їх і відбирає телефони і велосипеди. При цьому в одного з них в руках бачили холодну зброю.

Жителі Русанівки пишуть, що одна і та ж компанія тримає в страху весь район. Про це повідомляє Інформатор, поспілкувавшись з батьками постраждалих дітей.

14-річну дочку Ольги побили і пограбували в районі вулиці Раїси Окіпної. У телефонній розмові жінка повідомила, що невідомий хлопець попросив у її дочки сигарету, на що отримав відмову. Через деякий час він повернувся зі своєю мамою, яка накинулася на дівчинку. В ході бійки вона отримала удар в живіт і позбулася телефону. За словами мами потерпілої, її дочку вдарила дівчинка Ліка, яка була в компанії нападників. Батьки зняли побої і написали заяву в поліцію.

Коли жінка написала про цю ситуацію в соціальній мережі, то виявилося, що постраждало від подібних випадків ще, як мінімум, кілька дітей. Їх батьки пишуть, що протиправними діями займається один і той же хлопець, якого звуть Ярослав. Йому 12 років і він багато разів погрожував дітям і ходив по вулиці з ножем в руках. Разом з ним ходять підлітки з тієї ж школи.

Журналісти написали запит до прес-служби поліції Києва, щоб дізнатися, чи зафіксовані правоохоронцям подібні факти у Дніпровському районі столиці. А поки мешканці Русанівки намагаються не відпускати своїх дітей на вулицю без нагляду.