Комісія Київради поставила крапку у скандалі щодо закриття дитячої лікарні



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Дитяча клінічна лікарня №7

Проект рішення про ліквідацію Дитячої клінічної лікарні №7 відхилено

У середу, 29 травня, постійна комісія Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту одноголосно відхилила проект рішення «Про припинення Дитячої клінічної лікарні №7 Печерського району м. Києва шляхом приєднання до Київського міського центру дитячої нейрохірургії». Про це повідомила депутат Київради з фракції «Об'єднання «Самопоміч» Наталія Манойленко.

«Таким чином, депутати комісії швидко і рішуче поставили крапку щодо цієї одіозної ініціативи», - зазначила вона.

Депутат подякувала усім представникам громадськості, що взяли участь в акції за збереження ДКЛ №7 та в засіданні комісії.

За словами Манойленко, аргументи директора Департаменту охорони здоров'я Валентини Гінзбург щодо причин ініціативи щодо ліквідації ДКЛ №7 звучали абсолютно непереконливо.

Нагадаємо, 29 травня під стінами Київської міської державної адміністрації пройшла акція проти ліквідації Дитячої лікарні №7. На акції зібралися кілька десятків батьків, діти яких перебувають на лікуванні в цій лікарні.

Після спілкування з лікарями та батьками дітей, які обслуговуються в столичній дитячій лікарні №7, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що Київська міська держадміністрація відкличе проект рішення про ліквідацію лікарні.

Раніше стало відомо, що КМДА планує припинити існування дитячої лікарні №7.

У Департаменті охорони здоров’я КМДА заявили, що у разі схвалення рішення про реорганізацію Дитячої клінічної лікарні №7 Печерського району Києва у столиці з’явиться потужний високоспеціалізований дитячий заклад інтенсивного лікування. При цьому всі наявні на сьогодні відділення лікарні продовжать надавати медичну допомогу київським дітям у звичному режимі. Проектом рішення визначено правонаступником усіх прав, обов’язків та майна лікарні Київський міський центр дитячої нейрохірургії.

Проект рішення Київради щодо ліквідації Дитячої клінічної лікарні №7 викликав невдоволення серед киян.

Депутати Київради виступили проти ідеї об'єднання Дитячої клінічної лікарні №7 з Київським міським центром дитячої нейрохірургії.