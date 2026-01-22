Головна Київ Новини
Замерзлі труби та затоплені туалети: мешканці будинку у Києві благають про допомогу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Замерзлі труби та затоплені туалети: мешканці будинку у Києві благають про допомогу
У будинку на Заболотного три тижні немає тепла, тепер там замерзла каналізація
фото: ДСНС Києва/Facebook

Кияни придбали теплову пушку для обігріву технічного поверху будинку, проте через знеструмлення обладнання не працює

Жителі житлового будинку у Голосіївському районі столиці за адресою вулиця Заболотного, 32, опинилися на межі комунальної катастрофи та благають про допомогу. У багатоповерхівці вже третій тиждень немає опалення, третій день немає водопостачання, а останні дві доби мешканці залишаються ще й без електроенергії. Про це у мережі повідомила киянка Ганна Шевченко, інформує «Главком».

На Заболотного будинок три тижні без тепла  

За словами жінки, через низьку температуру в будинку перемерзли всі комунікації, включно з каналізаційними трубами, що призвело до затоплення нижніх поверхів нечистотами.

фото: Ганна Шевченко/Facebook

Киянка розповіла, що жителі будинку були змушені відігрівати труби каналізації гарячою водою, яку приносять із сусідніх будинків. За її словами, місцевий ЖЕК заявляє про неспроможність виправити ситуацію. 

Ганна Шевченко наголошує, що у будинку проживає багато малих дітей, а також люди похилого віку та люди з інвалідністю, які позбавлені можливості приготувати їжу чи скористатися туалетом. 

«Мешканці будинку за власний кошт придбали теплову пушку для обігріву технічного поверху, проте через знеструмлення обладнання не працює», – повідомила киянка.

Киянка повідомила, що вчора у будинку працювала бригада, але вони, за словами жінки, «майже нічого не зробили».

Жителі будинку благають про негайне втручання міської влади та профільної служби для проведення термінового утеплення технічних приміщень і відновлення життєдіяльності будинку. 

скриншот

Реакція районної влади 

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація у коментарі до допису киянки зазначила, що ремонтні бригади працюють над розігрівом систем холодного водопостачання та каналізації у будинках, щоб запобігти аваріям і забезпечити їхню стабільну роботу.

«За адресою Заболотного, 32 роботи тривали всю ніч і були завершені о п'ятій годині ранку спільною нічною бригадою ЖЕДу; наразі на об’єкті працюють фахівці «Укрзалізниці» також», – йдеться у повідомленні.

Голосіївська РДА наголошує, що станом на цей момент теплоносій на будинок поки відсутній. Бригади вже не перший день перебувають у повній готовності до запуску опалення. В нічний час виконувалися саме роботи з розігріву трубопроводів, а не запуск опалення.

скриншот

Нагадаємо, станом на вечір 20 січня у Києві повністю відновлено водопостачання, припинене внаслідок російської атаки. Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою. У Києві продовжують діяти екстрені відключення. Проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків.

До слова, аварійні бригади у Києві працюють у надвисокому темпі, без перерв по декілька днів, щоб забезпечити киян теплом світлом та водою. Через перенавантаження комунальники отримують обмороження та фізичне виснаження, деякі фахівці не витримують навантаження.

Київ опалення водопостачання відключення

