Головна Київ Новини
search button user button menu button

Лівий берег Києва без води після обстрілів: як знайти бювет із генератором

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Лівий берег Києва без води після обстрілів: як знайти бювет із генератором
Бюветна мережа є тимчасовим джерелом води для містян у разі знеструмлення насосних станцій, поки роботу системи водопостачання не відновлять
фото: Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація/Facebook

Бювети в пішій доступності працюють у всіх мікрорайонах столиці

У столиці для забезпечення містян водою діє мережа з понад 170 бюветних комплексів. Наразі 154 із них можна підключити до генератора. Про це повідомила пресслужба міської державної адміністрації із посиланням на Київводфонд, інформує «Главком».

«Бюветна мережа є тимчасовим джерелом води для містян у разі знеструмлення насосних станцій, поки роботу системи водопостачання не відновлять. Бювети в пішій доступності працюють у всіх мікрорайонах столиці», – йдеться у повідомленні.

Знайти найближчий до свого будинку бювет можна на мапі за посиланням. На карті вони позначені різними кольорами. Фіолетові – це комплекси, що мають можливість підключення до генератора.

Нагадаємо, у ніч проти 20 січня, росіяни атакували Київ. У Дніпровському районі столиці є постраждалий, по всьому лівому берегу перебої з електропостачанням та водопостачанням.

Води немає майже у всій лівобережній частині міста (Деснянський, Дарницький, Дніпровський райони). Житловий масив Троєщина на зниженому тиску. Також на зниженому тиску у водопровідних мережах залишаються Шевченківський, Солом'янський, Голосіївський райони. В Печерському районі водопостачання є в окремих зонах.

Після 10-ї години ранку енергетики повернули світло для 162 тисяч осель після обстрілів, розповіли в ДТЕК. Ще 173 тисячі родин тимчасово без світла. Наразі в місті екстрені відключення.

Після нічного обстрілу без тепла залишились понад 5635 багатоповерхівок.

Метро через складну ситуацію з електрикою працювало зі змінами.

Теги: Київ водопостачання Київводфонд бювет росіяни відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія готова до застосування понад 1000 беспілотників
Ворог накопичив більше 1000 «Шахедів»: військовий експерт оцінив ризик масованих атак
22 грудня, 2025, 14:32
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 27 грудня 2025 року
26 грудня, 2025, 21:30
Біля дитячого садочка доньки Наталії Могилевської стався приліт
Росіяни влучили поруч із дитсадком доньки Наталії Могилевської 
29 грудня, 2025, 10:38
Масштабний блекаут у Сан-Франциско: озвучено причини
Масштабний блекаут у Сан-Франциско: озвучено причини
22 грудня, 2025, 09:53
Запорізька та частина Дніпропетровської областей залишилися без світла (оновлено)
Запорізька та частина Дніпропетровської областей залишилися без світла (оновлено)
11 сiчня, 03:59
Російський бізнесмен майже тиждень не виходить на звʼязок
На Кіпрі зник ексочільник одного з найбільших російських виробників добрив
12 сiчня, 09:08
Окуповану Макіївку атакували безпілотники
Атака на Україну, вибухи у Росії та на окупованій Донеччині: головне за ніч
14 сiчня, 05:33
Волков став фігурантом кримінальної справи після того, як у мережу потрапило його листування з колишньою співробітницею
Соратник Навального відреагував на відкриту Україною кримінальну справу проти нього
16 сiчня, 10:19
Через російську атаку пошкоджено приватний будинок у Запоріжжі
Атака на Україну, масштабна аварія у США: головне за ніч
Сьогодні, 05:40

Новини

Експертиза за 250 тис. грн: завідувачка лабораторії в Києві постане перед судом
Експертиза за 250 тис. грн: завідувачка лабораторії в Києві постане перед судом
Лівий берег Києва без води після обстрілів: як знайти бювет із генератором
Лівий берег Києва без води після обстрілів: як знайти бювет із генератором
Допомога постраждалим від атаки 20 січня у Дніпровському районі: адреса штабу
Допомога постраждалим від атаки 20 січня у Дніпровському районі: адреса штабу
У Києві смог через пожежі після обстрілів: влада дала поради
У Києві смог через пожежі після обстрілів: влада дала поради
Депутат Київради зламав хребет через ожеледицю в столиці
Депутат Київради зламав хребет через ожеледицю в столиці
Наслідки нічної атаки на Київ: понад 170 тисяч родин без світла
Наслідки нічної атаки на Київ: понад 170 тисяч родин без світла

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Вчора, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
18 сiчня, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua