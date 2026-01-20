Лівий берег Києва без води після обстрілів: як знайти бювет із генератором

Бюветна мережа є тимчасовим джерелом води для містян у разі знеструмлення насосних станцій, поки роботу системи водопостачання не відновлять

Бювети в пішій доступності працюють у всіх мікрорайонах столиці

У столиці для забезпечення містян водою діє мережа з понад 170 бюветних комплексів. Наразі 154 із них можна підключити до генератора. Про це повідомила пресслужба міської державної адміністрації із посиланням на Київводфонд, інформує «Главком».

«Бюветна мережа є тимчасовим джерелом води для містян у разі знеструмлення насосних станцій, поки роботу системи водопостачання не відновлять. Бювети в пішій доступності працюють у всіх мікрорайонах столиці», – йдеться у повідомленні.

Знайти найближчий до свого будинку бювет можна на мапі за посиланням. На карті вони позначені різними кольорами. Фіолетові – це комплекси, що мають можливість підключення до генератора.

Нагадаємо, у ніч проти 20 січня, росіяни атакували Київ. У Дніпровському районі столиці є постраждалий, по всьому лівому берегу перебої з електропостачанням та водопостачанням.

Води немає майже у всій лівобережній частині міста (Деснянський, Дарницький, Дніпровський райони). Житловий масив Троєщина на зниженому тиску. Також на зниженому тиску у водопровідних мережах залишаються Шевченківський, Солом'янський, Голосіївський райони. В Печерському районі водопостачання є в окремих зонах.

Після 10-ї години ранку енергетики повернули світло для 162 тисяч осель після обстрілів, розповіли в ДТЕК. Ще 173 тисячі родин тимчасово без світла. Наразі в місті екстрені відключення.

Після нічного обстрілу без тепла залишились понад 5635 багатоповерхівок.

Метро через складну ситуацію з електрикою працювало зі змінами.