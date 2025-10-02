У центрі столиці сталася пожежа у п’ятиповерхівці: врятовано чотирьох людей (фото)

У Печерському районі столиці спалахнула пожежа в житловому будинк

Рятувальники вивели з палаючої квартири літню жінку, яку передали медикам для подальшої госпіталізації

Рано вранці 2 жовтня в Печерському районі столиці сталася пожежа в житловому будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланнм на Головне управління ДСНС України у місті Києві.

Повідомлення про загоряння на Кловському узвозі надійшло о 05:14. Вогонь виник в одній із квартир на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

Рятувальники евакуювали трьох мешканців з верхніх поверхів будинку, де сталося загоряння фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

Під час гасіння рятувальники вивели з палаючої квартири літню жінку, яку передали медикам для подальшої госпіталізації. Ще трьох мешканців було евакуйовано з верхніх поверхів.

Причину займання встановлюють правоохоронні органи фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

Пожежу ліквідовано о 05:55 на площі 15 квадратних метрів.

Пожежу ліквідовано о 05:55 на площі 15 квадратних метрів фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

Причину займання встановлюють правоохоронні органи.

Також сьогодні вранці у Голосіївському районі столиці сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку ЖК «Нова Англія». Вогонь спалахнув в одній із квартир на дев'ятому поверсі 12-поверхового будинку на вулиці Максимовича.