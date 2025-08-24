Арешти мігрантів у столиці США зросли вдесятеро: деталі операції Трампа

У Вашингтоні незначно знизилася кількість зареєстрованих злочинів, але при цьому було зафіксовано сплеск затримань мігрантів

У столиці США зафіксовано понад десятикратне зростання арештів мігрантів, які не мають легального статусу. Ця тенденція спостерігається на тлі посилення заходів з боротьби зі злочинністю, ініційованих адміністрацією президента Дональда Трампа.

Згідно з аналізом урядових даних, проведеним CNN, починаючи з початку серпня федеральні служби затримали сотні осіб без легального статусу. Це в 10 разів більше, ніж зазвичай заарештовує Імміграційна та митна поліція США (ICE) у цьому регіоні. Про це пише «Главком».

Після аналізу даних, наданих урядом, стало відомо, що у Вашингтоні незначно знизилася кількість зареєстрованих злочинів, але при цьому було зафіксовано сплеск затримань мігрантів.

«З 7 серпня федеральні органи влади заарештували в окрузі Колумбія 300 осіб, які не мають статусу законного іммігранта. Це більш ніж у десять разів перевищує типову кількість арештів, які проводить імміграційна поліція США (ICE) в окрузі», – йдеться у матеріалі.

У середині серпня за наказом Трампа до Вашингтона прибули бійці Національної гвардії. Їхня місія – спільно з правоохоронними органами забезпечувати безпеку та охороняти федеральні об'єкти. Військові залишатимуться в місті до 25 вересня, а управління поліцією тимчасово перейшло під контроль федеральної влади. Глава держави вважає, що на вулицях Вашингтона не повинно бути бездомних. Політик пообіцяв, що їм буде надано місце для проживання, але далеко від столиці, а злочинців ув'язнять там, «де їм і місце».

До слова, Сполучені Штати оприлюднили повідомлення про депортацію громадян України.

Раніше стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує сформувати сили швидкого реагування щодо боротьби з порушеннями громадського порядку для придушення можливих заворушень.

Пізніше мешканці одного з районів Вашингтона, округ Колумбія, виступили проти посилення поліцейської присутності. Це сталося після того, як Білий дім заявив, що кількість військ Національної гвардії в столиці країни буде збільшена, а федеральні офіцери цілодобово патрулюватимуть вулиці.