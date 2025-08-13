Штраф до €600 за одне порушення. Майорка змінює правила для туристів

На Майорці туристам загрожують величезні штрафи за сувеніри на вулиці

На популярному іспанському курорті Майорка запровадили нові правила, які можуть обійтися туристам у сотні євро. Покупці, які придбають товари у нелегальних вуличних продавців, ризикують отримати штраф у розмірі до €600. Нові обмеження, що почали діяти цього літа, спрямовані на боротьбу з незаконною торгівлею. Про це пише «Главком» із посиланням на Express.

Чому введено нові правила?

За даними місцевого видання Majorca Daily Bulletin, багато туристів досі не знають про цей закон, який був запроваджений ще 26 травня. Штрафи для покупців становлять від €85 до €600, тоді як для самих продавців санкції значно суворіші – від €750 до €1500.

Місцева влада зазначає, що нові правила мають на меті поінформувати людей про ризики покупки у неавторизованих продавців, а також захистити легальні магазини та підприємства, які страждають від незаконної торгівлі.

Інші штрафи за «погану поведінку»

Окрім штрафів за покупки, туристи можуть бути оштрафовані й за іншу неправомірну поведінку.

Найбільший штраф у €500 накладається за вживання алкоголю на вулиці. Також €400 доведеться заплатити за «крики, бійки або переслідування людей», а також за нудизм або часткову оголеність поза пляжем.

Міністерство закордонних справ Великої Британії (FCDO) попереджає, що в деяких частинах Іспанії протизаконно перебувати на вулиці лише в бікіні чи плавках або з оголеним торсом у певних місцях. За вихід на пляжний променад або прилеглі вулиці у купальному костюмі можна отримати штраф.

До слова, туристам загрожує штраф у 2,5 тис. євро за шльопанці у регіоні Італії.

Раніше стало відомо, що одне з найпопулярніших місць для вечірок у Португалії планує низку нових жорстких заходів, включаючи заборону бікіні на громадських вулицях, щоб «очистити свій імідж».