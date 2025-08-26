Головна Київ Новини
Патрульні пояснили, чому оштрафували військових, які їхали збивати дрони

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Патрульні пояснили, чому оштрафували військових, які їхали збивати дрони
Мобільна вогнева група ППО. Ілюстративне фото
фото: МВС УКраїни

Поліція підтвердила, що водій одразу ж сплатив штраф у розмірі 340 грн за допомогою електронного терміналу на місці зупинки

Патрульна поліція Києва надала роз’яснення щодо ситуації, яка набула розголосу в соціальних мережах, де йшлося про винесення постанови військовослужбовцю за перевищення швидкості. Про це повідомляє «Главком» іщ посиланням на патрульну поліцію Києва.

За даними поліції, 23 серпня о 16:50 на Броварському проспекті було зупинено автомобіль Land Rover, водій якого рухався зі швидкістю 79 км/год, що перевищує дозволену норму в місті. В салоні автомобіля перебували двоє чоловіків у військовій формі.

«Водій не заперечував, що порушив ПДР та попросив якнайшвидше скласти адміністративні матеріали», - повідомили патрульні.

Відповідно до статті 15 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), військовослужбовці несуть відповідальність за порушення правил дорожнього руху на загальних підставах. Тому на водія Land Rover була винесена постанова за частиною 1 статті 122 КУпАП за перевищення швидкості.

Патрульні зауважили, що на момент складання постанови, офіційної повітряної тривоги в Києві та Київській області не було. Військовослужбовці, за словами поліції, прямували «на виконання майбутнього завдання».

Поліція також підтвердила, що водій погодився з правопорушенням та одразу ж сплатив штраф у розмірі 340 грн за допомогою електронного терміналу на місці.

Поліція закликає медіа та громадськість перевіряти інформацію та довіряти лише офіційним джерелам, щоб запобігти поширенню неправдивих даних.

Нагадаємо, у Україні у червні стартував експериментальний проєкт із формування груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад. Для приєднання до груп протиповітряної оборони спочатку необхідно стати членом добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ), уклавши контракт добровольця терміном на 3 роки. Документи потрібно подати у ДФТГ за місцем свого проживання. Якщо ж така структура відсутня, можна звернутися до місцевої військової адміністрації з ініціативою щодо її створення спільно з військовими частинами Сил територіальної оборони ЗСУ.

