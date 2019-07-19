Патрульні врятували чоловіка, яких хотів стрибнути з Південного мосту (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік збирався стрибнути в Дніпро Фото: скріншот відео

Чоловік написав передсмертну записку, яку залишив неподалік

17 липня патрульні отримали виклик про спробу самогубства на Південному мосту у Києві. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.

На місці події інспектори побачили громадянина за огорожею мосту, який попередив патрульних, щоб вони близько до нього не підходили.

Поспілкувавшись з потенційним самогубцем, поліцейські з'ясували, що він дійсно має намір накласти на себе руки та вже навіть написав передсмертну записку, яку залишив неподалік.

У той час, коли один поліцейський відволікав чоловіка спілкуванням, інший непомітно скорочував відстань, підійшовши достатньо близько до чоловіка, швидким ривком схопив його за руки, після чого патрульні перетягнули його через огорожу мосту на тротуар.

Надалі чоловіка передали лікарям «швидкої».

Нагадаємо, 24 червня на проспекті Степана Бандери, 9е у Києві стався нещасний випадок: в результаті падіння з мосту загинув чоловік.