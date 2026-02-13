Головна Київ Новини
search button user button menu button

Словаччина передала Києву генератори та комплекти зарядних станцій

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Словаччина передала Києву генератори та комплекти зарядних станцій
До кампанії під назвою «Тепло для України» долучилися найбільша словацька фандрейзингова платформа Donio та 10 провідних громадських організацій Словаччини
фото: Віталій Кличко/Telegram

Три найпотужніших генератори, отримані від Словаччини, передадують школам у різних районах столиці

До столиці надійшла перша партія гуманітарної допомоги від Словаччини: 16 генераторів різної потужності та дві потужні зарядні станції. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами Кличка, загальна вартість переданого обладнання становить 166 тис. євро. Серед отриманого – три найпотужніші установки (на 225 кВт, 100 кВт та 63 кВт), які міська влада передасть школам у різних районах Києва для забезпечення безперебійного навчання.

Мер Києва додав, що ця допомога стала результатом масштабної благодійної ініціативи, яку запустили у другій половині січня за сприяння Посольства України у Словаччині. До кампанії під назвою «Тепло для України» долучилися найбільша словацька фандрейзингова платформа Donio та 10 провідних громадських організацій Словаччини.

Проєкт зустрів потужну підтримку серед громадян Словаччини. На сьогодні залучено понад 19,5 тис. донорів, зібрано майже 1,1 млн євро. Усі акумульовані кошти спрямовують на потреби українських громад. Зокрема, словацькі партнери оперативно закуповують та доставляють в Україну критично важливе енергообладнання – генератори та зарядні станції. 

Від Словаччини до Києва надійшла перша партія гуманітарної допомоги
Від Словаччини до Києва надійшла перша партія гуманітарної допомоги
фото: Віталій Кличко/Telegram

Нагадаємо, напередодні до столиці прибули ще 323 генератори, передані Європейським Союзом у межах підтримки енергетичної інфраструктури України. Загальна кількість автономних джерел живлення, отриманих містом від ЄС, тепер становить 500 одиниць. 

4 лютого, в Київ прибули 30 генераторів із Франції. Це частина допомоги анонсованої напередодні. Обладнання направляють на ключові об'єкти інфраструктури міста.

30 січня від Краківської архиєпархії Київ отримав 162 електрогенератори та 846 електрообігрівачів. Католицькі громади Кракова та Лодзі передадуть недільну пожертву 1 лютого на додаткову допомогу українській столиці.

До слова,  на прохання Папи Лева XIV до України відправили три вантажівки з ліками та продуктами харчування, а також 80 електрогенераторів. 

Теги: Київ генератор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергоколапс у столиці. Депутат від «Слуги народу» налякав киян своїм прогнозом
Енергоколапс у столиці. Депутат від «Слуги народу» налякав киян своїм прогнозом
13 сiчня, 22:22
На столичному вокзалі очільника Чехії зустрів голова МЗС України
До Києва прибув президент Чехії
16 сiчня, 10:49
Мовознавиця пояснила, чи можна киян називати київцями
Мовознавиця пояснила, чи можна киян називати київцями
19 сiчня, 20:18
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
5 лютого, 04:21
Вбивство жінки сталося в одній з квартир Шевченківського району столиці
Киянин підозрюється у вбивсті дружини через пів року після весілля: деталі справи
14 сiчня, 16:29
Демонтаж величезного павільйону площею понад 200 кв. м тривав три дні
Демонтаж МАФів на Харківському шосе завершено: що з’явиться замість них
15 сiчня, 10:11
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 24-25 січня
23 сiчня, 14:02
У ході обшуку за місцем проживання організатора незаконного трансферу поліцейські вилучили частину коштів – $15 тис., які він отримав від клієнта за «послугу»
Виїзд до Румунії за $20 тис.: киянину загрожує дев'ять років за схему для ухилянтів
21 сiчня, 11:32
Фігуранток чправи росіяни завербували у Телеграм-каналі з пошуку «легких заробітків»
Готували теракти у Києві та Житомирі: затримано агенток ФСБ, серед яких – контрактниця ЗСУ
Сьогодні, 12:25

Новини

Словаччина передала Києву генератори та комплекти зарядних станцій
Словаччина передала Києву генератори та комплекти зарядних станцій
Кокаїн для шоу-бізнесу? У Києві викрито наркомережу з оборотом 17 млн грн на місяць
Кокаїн для шоу-бізнесу? У Києві викрито наркомережу з оборотом 17 млн грн на місяць
На залізниці викрито схему розкрадання пального: працівники депо «Дарниця» зливали тонни дизеля
На залізниці викрито схему розкрадання пального: працівники депо «Дарниця» зливали тонни дизеля
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 лютого
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 лютого
Готували теракти у Києві та Житомирі: затримано агенток ФСБ, серед яких – контрактниця ЗСУ
Готували теракти у Києві та Житомирі: затримано агенток ФСБ, серед яких – контрактниця ЗСУ
У Дарниці рятувальники більше години гасили склад та вантажівки (фото)
У Дарниці рятувальники більше години гасили склад та вантажівки (фото)

Новини

Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Сьогодні, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Сьогодні, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Сьогодні, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Сьогодні, 13:12
Вашингтон, Київ та Москва готують новий раунд діалогу: заява Кремля
Сьогодні, 12:27
Унікальне небесне шоу: коли українці спостерігатимуть парад із шести планет
Сьогодні, 09:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua