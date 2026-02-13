Словаччина передала Києву генератори та комплекти зарядних станцій

До кампанії під назвою «Тепло для України» долучилися найбільша словацька фандрейзингова платформа Donio та 10 провідних громадських організацій Словаччини

Три найпотужніших генератори, отримані від Словаччини, передадують школам у різних районах столиці

До столиці надійшла перша партія гуманітарної допомоги від Словаччини: 16 генераторів різної потужності та дві потужні зарядні станції. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами Кличка, загальна вартість переданого обладнання становить 166 тис. євро. Серед отриманого – три найпотужніші установки (на 225 кВт, 100 кВт та 63 кВт), які міська влада передасть школам у різних районах Києва для забезпечення безперебійного навчання.

Мер Києва додав, що ця допомога стала результатом масштабної благодійної ініціативи, яку запустили у другій половині січня за сприяння Посольства України у Словаччині. До кампанії під назвою «Тепло для України» долучилися найбільша словацька фандрейзингова платформа Donio та 10 провідних громадських організацій Словаччини.

Проєкт зустрів потужну підтримку серед громадян Словаччини. На сьогодні залучено понад 19,5 тис. донорів, зібрано майже 1,1 млн євро. Усі акумульовані кошти спрямовують на потреби українських громад. Зокрема, словацькі партнери оперативно закуповують та доставляють в Україну критично важливе енергообладнання – генератори та зарядні станції.

Від Словаччини до Києва надійшла перша партія гуманітарної допомоги фото: Віталій Кличко/Telegram

Нагадаємо, напередодні до столиці прибули ще 323 генератори, передані Європейським Союзом у межах підтримки енергетичної інфраструктури України. Загальна кількість автономних джерел живлення, отриманих містом від ЄС, тепер становить 500 одиниць.

4 лютого, в Київ прибули 30 генераторів із Франції. Це частина допомоги анонсованої напередодні. Обладнання направляють на ключові об'єкти інфраструктури міста.

30 січня від Краківської архиєпархії Київ отримав 162 електрогенератори та 846 електрообігрівачів. Католицькі громади Кракова та Лодзі передадуть недільну пожертву 1 лютого на додаткову допомогу українській столиці.

До слова, на прохання Папи Лева XIV до України відправили три вантажівки з ліками та продуктами харчування, а також 80 електрогенераторів.