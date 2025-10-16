Трамп та Путін домовилися про зустріч, РФ вдарила по навчальному центру ЗСУ. Головне за 16 жовтня

Президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним

Трамп зустрінеться з Путіним у Будапешті, Росія вдарила балістикою по навчальному підрозділу Сухопутних військ, Зеленський призначив Решетилову військовим омбудсменом. «Главком» склав добірку новин 16 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Трамп зустрінеться з Путіним у Будапешті

Президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер повідомив, що вони домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.

Американський президент назвав розмову з очільником Кремля «дуже продуктивною». За словами Трампа, вони з Путіним обговорювали торгівлю між країнами після закінчення російської агресії проти України.

Американський лідер наголосив, що наступного тижня відбудеться зустріч радників високого рівня. Делегацію очолить державний секретар Марко Рубіо разом з іншими особами, які будуть призначені пізніше. Водночас місце зустрічі ще не було визначено.

«Президент Путін і я зустрінемося в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб обговорити можливість припинення цієї «безславної» війни між Росією та Україною. Президент Зеленський і я зустрінемося завтра в Овальному кабінеті, де обговоримо мою розмову з президентом Путіним та багато іншого. Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова дала значний прогрес», – каже він.

Масштабні аварійні відключення світла

Через складну ситуацію в енергосистемі в областях запроваджено аварійні відключення електроенергії. До кінця доби в усіх областях також діятимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Завтра, 17 жовтня, застосування графіків обмеження потужності для промисловості заплановане на всій території України у період з 07:00 до 22:00.

Росія вдарила балістикою по навчальному підрозділу Сухопутних військ

Вранці, 16 жовтня, Російська Федерація вдарила двома балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Навчальний центр розташований у тиловій частині України.

Попри оповіщення про загрозу повністю уникнути втрат не вдалося. Поранені отримали необхідну медичну допомогу.

Зеленський призначив Решетилову військовим омбудсменом

Президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) військовим омбудсменом. Посадовиця стала першим в історії України військовим омбудсманом.

Офіс військового омбудсмена буде постійним допоміжним органом при президентові України, що забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони – чинних військових, бійців добровольчих формувань територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях. Військовий омбудсман розв'язуватиме проблемні питання щодо проходження служби та розглядатиме скарги, може призначати перевірки й напрацьовувати рішення.

Нардеп Шевченко отримав ще одну підозру

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату України у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом. За даними джерел «Главкома», мова про парламентаря Євгенія Шевченка.

За даними слідства, народний обранець заволодів коштами приватного товариства, пообіцявши його представникам сприяння в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Отримавши гроші на рахунок близької особи, підозрюваний жодних дій в інтересах компанії не вчинив. Аби приховати незаконне походження коштів, нардеп розробив схему їх легалізації.