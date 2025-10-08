Головна Країна Події в Україні
The Atlantic: Україна має шанс змінити хід війни

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
The Atlantic: Україна має шанс змінити хід війни
Головна стратегія України на фронті зараз полягає в уникненні прямих зіткнень, щоб мінімізувати втрати
фото: Генштаб ЗСУ

Росія не змогла захопити ключові стратегічні міста й логістичні центри, попри чисельну перевагу

Війна між Україною та Росією перетворилася на тривале протистояння на виснаження, а всі надії, що могли виникнути після зустрічі президентів Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці, остаточно розвіялися. Однак, попри складну ситуацію, Україна досі має реальні шанси досягти своїх цілей на фронті, пише журналіст The Atlantic Роберт Форсайт Ворт, на якого посилається «Главком».

У статті зазначається, що російські війська не змогли захопити ключові стратегічні міста й логістичні центри, попри чисельну перевагу. Спроби оточити український оборонний пояс на північному сході не дали очікуваних результатів.

На думку автора, навіть у разі продовження наступу захоплення цього регіону вимагало б кількох років запеклих боїв, особливо з огляду на нещодавні успіхи України у враженні російських нафтопроводів і тилових баз. Форсайт Ворт зазначає, що Путін фактично визнав провал, коли в серпні вимагав від Києва «добровільно» передати регіон – але цю пропозицію ніхто не сприйняв серйозно.

Українські офіцери, з якими спілкувався журналіст, наголошують: утримати фронт можливо лише за умови ефективної компенсації нестачі людського ресурсу. У цьому дедалі важливішу роль відіграють безпілотники, які дають змогу вести оборону навіть у нерівних умовах. Також українська армія вдосконалює використання артилерії, ротації підрозділів і тактику пересування.

Один із командирів розповів, що головна стратегія зараз полягає в уникненні прямих зіткнень, щоб мінімізувати втрати.

Форсайт Ворт нагадує, що дев’ять місяців тому ситуація виглядала значно гірше – постачання зброї затримувалося, а російські війська мали перевагу. Та нині в Україні з’явилося нове відчуття впевненості: країна швидко адаптується, реформує свої інституції під потреби тривалої війни й не лише завдає постійних втрат ворогу, а й ефективніше зберігає власні сили.

Колишній командувач військ США у Європі генерал Бен Годжес переконаний, що «Росія не може перемогти, якщо Захід не здасться». На його думку, час, який донедавна працював на Москву, поступово починає грати на користь України.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська захопили населений пункт Маліївка, розташований у Синельниківському районі Дніпропетровської області. 

За даними DeepState, окупанти також просунулися поблизу населеного пункту Вороне на Дніпропетровщині.

Крім того, фіксується рух російських військ у Запорізькій області – в районах Новоіванівки та Охотничого. Водночас на Донеччині зафіксоване просування ворога біля населеного пункту Біла Гора.

