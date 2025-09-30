Лукашенко образився на слова Зеленського про нього та Путіна

Білоруський диктатор стверджує, що вважав українського президента «своїм сином»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував слова українського лідера Володимира Зеленського, який назвав його й російського диктатора Володимира Путіна «двома дідами». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Белту.

Лукашенко зробив відповідну заяву під час зустрічі з очільниками урядових делегацій, які беруть участь у засіданнях Євразійської міжурядової ради та Ради глав урядів СНД. Звертаючись до присутніх, білоруський очільник закликав їх розвивати економічну співпрацю, особливо в умовах «переділу світу, конкурентної боротьби».

«Ви – генерали економік своїх країн. Я вже людина… Як нещодавно сказав мій колега, якого я вважав своїм сином, Володя Зеленський, ми тут із Путіним – старі люди, десь там «шепочемось по кутках» на шкоду іншим. Повна нісенітниця», – сказав Лукашенко.

Як відомо, напередодні на Варшавському безпековому форумі Зеленського попросили прокоментувати слова Лукашенка, який запропонував йому зустрітися. Український президент тоді заявив, що йому «дуже складно» коментувати пропозицію Лукашенка. Глава нашої держави зазначав, що самопроголошений лідер Білорусі давно ізольований і його політика узгоджена лише з бажаннями його ровесника Путіна.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко у перші дні війни просив вибачення та наполягав: він не винен у тому, що території його країни запускають ракети.

Раніше самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що російський диктатор Володимир Путін шкодує, що розпочав війну проти України. Лукашенко визнав, що війна проти України розвивається не так, як Москва планувала спочатку.

До слова, спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що відновлення відносин із Білоруссю пов’язані насамперед із «забезпечення каналів комунікації» з російським диктатором Володимиром Путіним.