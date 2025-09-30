Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лукашенко образився на слова Зеленського про нього та Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Лукашенко образився на слова Зеленського про нього та Путіна
Коментуючи пропозицію зустрітися, Володимир Зеленський назвав Лукашенка та Путіна «старими дідами»
фото: Белта

Білоруський диктатор стверджує, що вважав українського президента «своїм сином»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував слова українського лідера Володимира Зеленського, який назвав його й російського диктатора Володимира Путіна «двома дідами». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Белту.

Лукашенко зробив відповідну заяву під час зустрічі з очільниками урядових делегацій, які беруть участь у засіданнях Євразійської міжурядової ради та Ради глав урядів СНД. Звертаючись до присутніх, білоруський очільник закликав їх розвивати економічну співпрацю, особливо в умовах «переділу світу, конкурентної боротьби».

«Ви – генерали економік своїх країн. Я вже людина… Як нещодавно сказав мій колега, якого я вважав своїм сином, Володя Зеленський, ми тут із Путіним – старі люди, десь там «шепочемось по кутках» на шкоду іншим. Повна нісенітниця», – сказав Лукашенко.

Як відомо, напередодні на Варшавському безпековому форумі Зеленського попросили прокоментувати слова Лукашенка, який запропонував йому зустрітися. Український президент тоді заявив, що йому «дуже складно» коментувати пропозицію Лукашенка. Глава нашої держави зазначав, що самопроголошений лідер Білорусі давно ізольований і його політика узгоджена лише з бажаннями його ровесника Путіна.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко у перші дні війни просив вибачення та наполягав: він не винен у тому, що території його країни запускають ракети.

Раніше самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що російський диктатор Володимир Путін шкодує, що розпочав війну проти України. Лукашенко визнав, що війна проти України розвивається не так, як Москва планувала спочатку. 

До слова, спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що відновлення відносин із Білоруссю пов’язані насамперед із «забезпечення каналів комунікації» з російським диктатором Володимиром Путіним.

Читайте також:

Теги: Олександр Лукашенко Володимир Зеленський путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зараз ті, хто керує Придністров'ям, «тихі», бо «бояться» Україну, каже Зеленський
На початку війни з Придністров’я лунали постріли. Зеленський розповів, що зробила Україна
27 вересня, 19:52
Зеленський: Я вдячний Президенту Трампу за сильну співпрацю зі Сполученими Штатами
Зеленський заявив, що обговорив з Трампом перспективні ідеї для наближення миру
23 вересня, 23:14
Глава держави нагородив воїнів, які беруть участь в операції на Донеччині
Зеленський розповів про результати Добропільської контрнаступальної операції
18 вересня, 15:32
Зеленський: нам потрібна чітка позиція президента Трампа
Президент назвав єдиний спосіб зупинити війну
16 вересня, 07:42
Місяць після Аляски. Стає зрозуміло, про що домовилися Трамп та Путін
Місяць після Аляски. Стає зрозуміло, про що домовилися Трамп та Путін
12 вересня, 09:20
Словаччина готова працювати з Україною у форматі «коаліції укриттів»
Зеленський запропонував Словаччині стати частиною системи гарантій безпеки для України
5 вересня, 18:40
Президент України поінформував прем'єр-міністра Словаччини про результати засідання «коаліції охочих»
Президент розповів перші деталі зустрічі з Фіцо
5 вересня, 17:35
Путін і Трамп під час зустрічі на Алясці
Ушаков про зустріч Путіна із Зеленським: На Алясці про це домовленості не було
1 вересня, 18:58
Зеленський заслухав доповідь Сирського про ситуацію на фронті і назвав напрямок, де Росія концентрує сили
Зеленський після доповіді Сирського анонсував удари по території РФ
31 серпня, 13:25

Політика

Лукашенко образився на слова Зеленського про нього та Путіна
Лукашенко образився на слова Зеленського про нього та Путіна
«Шаман Капітолію» подав до суду на Трампа та Світовий банк
«Шаман Капітолію» подав до суду на Трампа та Світовий банк
Шеф Пентагону боїться за свою безпеку після того, що сталося з Кірком
Шеф Пентагону боїться за свою безпеку після того, що сталося з Кірком
Росія засудила оперну співачку Марію Максакову до 4,5 років вʼязниці за підтримку ЗСУ
Росія засудила оперну співачку Марію Максакову до 4,5 років вʼязниці за підтримку ЗСУ
«У тебе жалюгідний вигляд». Трамп розкрив деталі розмови з Путіним на Алясці
«У тебе жалюгідний вигляд». Трамп розкрив деталі розмови з Путіним на Алясці
Фінляндія направить до Данії свої війська для боротьби з безпілотниками
Фінляндія направить до Данії свої війська для боротьби з безпілотниками

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Сьогодні, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua