Країна-сусідка залучає війська для посилення прикордонного контролю

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Польща мобілізує армію для посилення контролю на кордонах із Німеччиною та Литвою
Також залучено до роботи на кордоні Військову жандармерію

Польща посилює охорону державного кордону із Німеччиною та Литвою, залучаючи підрозділи збройних сил для підтримки прикордонної служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Бюро національної безпеки Польщі.

Відповідна постанова президента Кароля Навроцького набирає чинності з 5 жовтня 2025 року і діятиме до 4 квітня 2026 року.

Військові забезпечуватимуть недоторканність кордону в районах прикордонних переходів, а також допомагатимуть у проведенні перевірок транспортних засобів разом із поліцією та прикордонниками. Окремим розпорядженням прем’єр-міністр Дональд Туск залучив до роботи на кордоні Військову жандармерію.

Контроль на кордонах із Німеччиною та Литвою було вперше запроваджено 7 липня 2025 року, а цього тижня його продовжили до квітня наступного року. Уряд пояснює заходи необхідністю зменшити неконтрольований потік мігрантів та підвищити безпеку у прикордонних регіонах.

До слова, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що його країна не проти мати ядерну зброю та готова взяти участь у програмі Nuclear Sharing від НАТО

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що опівночі з 24 на 25 вересня його країна знову відкриє кордон з Білоруссю.

