Перед Центральним вокзалом у Києві встановлено 10 парклетів: реакція киян

Люди починають потроху користуватися парклетами в очікуванні потягів чи транспорту в місто

На паркінгу перед Центральним вокзалом у Києві встановили 10 парклетів – спеціальних конструкцій, що дозволяють пасажирам та проводжаючим комфортно провести час на вулиці в очікуванні потягу чи транспорту. Про це повідомляє ГО «Пасажири Києва», інформує «Главком».

Повідомляється, що до цього часу люди на вокзалі були змушені або чекати всередині приміщення, або шукати вільні столики біля McDonald’s. Парклети мають спеціальні глибокі ящики, у яких активісти сподіваються найближчим часом побачити дерева чи великі кущі. Це дозволить створити необхідний затінок та затишок посеред розпеченого асфальту влітку.

Новина про появу парклетів викликала жваве обговорення в мережі. Думки киян розділилися: від щирого здивування до гострої критики.

Oleg Doka: «Я думав, що це ШІ, або жарт, або якийсь проєкт. Ні, реально поставили».

Олег Перьков: «Тепер треба забезпечити, щоб саме пасажири на цих місцях відпочивали».

Водночас чимало користувачів налаштовані скептично. Головний аргумент критиків – відсутність захисту від сонця та опадів. «Вони представляють комфортне проведення часу на твердих пласких лавках під палючим сонцем літом? Групи порятунку від сонячних і теплових ударів теж будуть поряд чергувати?», – цікавляться в коментарях. Також виникають питання щодо комфорту таких лавок у зимовий період, коли температура впаде до -20°C.

Урбаніст Олександр Гречко закликає не поспішати з висновками та оцінити ефективність ініціативи з часом.

«Можна критикувати, а можна подивитися через тиждень по факту, як воно буде і чи люди користуватимуться» – зазначає він.

Як приклад того, як мають виглядати повністю готові парклети, активісти наводять досвід КП УЗН Деснянського району, де подібні конструкції вже успішно озеленені та створюють затишні зони відпочинку.

Парклети у Деснянському районі столиці

Нагадаємо, перші парклети (публічні простори для відпочинку на місці паркомісць) у Києві почали активно встановлювати у травні 2024 року. Влітку 2024 року зʼявилися парклети у Деснянському районі Києва. Простір із зеленими насадженнями облаштували вздовж просп. Червоної Калини у парку «Фестивальний» та на перехресті вулиць Драгоманова й Анни Ахматової.