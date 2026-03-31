Головна Київ Новини
search button user button menu button

Перед Центральним вокзалом у Києві встановлено 10 парклетів: реакція киян

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Перед Центральним вокзалом у Києві встановлено 10 парклетів: реакція киян
Парклети біля Центрального залізничного вокзалу у Києві
фото: ГО «Пасажири Києва»

Люди починають потроху користуватися парклетами в очікуванні потягів чи транспорту в місто

На паркінгу перед Центральним вокзалом у Києві встановили 10 парклетів – спеціальних конструкцій, що дозволяють пасажирам та проводжаючим комфортно провести час на вулиці в очікуванні потягу чи транспорту. Про це повідомляє ГО «Пасажири Києва», інформує «Главком».

Частина конструкцій ще навіть в упакуванні
Частина конструкцій ще навіть в упакуванні
фото: ГО «Пасажири Києва»

Повідомляється, що до цього часу люди на вокзалі були змушені або чекати всередині приміщення, або шукати вільні столики біля McDonald’s. Парклети мають спеціальні глибокі ящики, у яких активісти сподіваються найближчим часом побачити дерева чи великі кущі. Це дозволить створити необхідний затінок та затишок посеред розпеченого асфальту влітку. 

Згодом парклети мають прикрасити рослини, які дадуть тінь
Згодом парклети мають прикрасити рослини, які дадуть тінь
фото: ГО «Пасажири Києва»
фото: ГО «Пасажири Києва»

Новина про появу парклетів викликала жваве обговорення в мережі. Думки киян розділилися: від щирого здивування до гострої критики.

Oleg Doka: «Я думав, що це ШІ, або жарт, або якийсь проєкт. Ні, реально поставили».

Олег Перьков: «Тепер треба забезпечити, щоб саме пасажири на цих місцях відпочивали».

Водночас чимало користувачів налаштовані скептично. Головний аргумент критиків – відсутність захисту від сонця та опадів. «Вони представляють комфортне проведення часу на твердих пласких лавках під палючим сонцем літом? Групи порятунку від сонячних і теплових ударів теж будуть поряд чергувати?», – цікавляться в коментарях. Також виникають питання щодо комфорту таких лавок у зимовий період, коли температура впаде до -20°C.

Урбаніст Олександр Гречко закликає не поспішати з висновками та оцінити ефективність ініціативи з часом.

«Можна критикувати, а можна подивитися через тиждень по факту, як воно буде і чи люди користуватимуться» – зазначає він.

Коментарі під дописом про парклети
Коментарі під дописом про парклети
скриншот
скриншот коментарів
скриншот коментарів

Як приклад того, як мають виглядати повністю готові парклети, активісти наводять досвід КП УЗН Деснянського району, де подібні конструкції вже успішно озеленені та створюють затишні зони відпочинку.

фото: ГО «Пасажири Києва»
Парклети у Деснянському районі столиці
Парклети у Деснянському районі столиці
фото: ГО «Пасажири Києва»

Нагадаємо, перші парклети (публічні простори для відпочинку на місці паркомісць) у Києві почали активно встановлювати у травні 2024 року. Влітку 2024 року зʼявилися парклети у Деснянському районі Києва. Простір із зеленими насадженнями облаштували вздовж просп. Червоної Калини у парку «Фестивальний» та на перехресті вулиць Драгоманова й Анни Ахматової.  

Теги: Київ благоустрій парковка вокзал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua