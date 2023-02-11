Обшуки дітей, відключення інтернету: що відбувається на окупованій Луганщині

У школах окупанти масово перевіряють смартфони дітей

Із 11 лютого на захопленій частині Луганщини росіянами офіційно відключено мобільний інтернет. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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«Аби обмежити доступ до інформації громадян України на тимчасово окупованих територіях мобільний оператор МКС із 11 лютого вимкнув користувачам мобільний інтернет. Хоча в окремих населених пунктах ця послуга почала зникати ще тиждень тому. Абонплату за пакет росіяни не змінювали. Залишилося ще видати населенню кнопкові телефони і повернутися років на 20 тому», – розповів Гайдай.

Крім того, окупанти почали масово перевіряти смартфони школярів. «Шукають будь-який контент, що пов’язував би їх з Україною. Діти вимушені бути приниженими і терпіти ці регулярні знущальні процедури», – повідомив Гайдай.

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За його даними, у прифронтових захоплених населених пунктах спостерігається нестача продуктів харчування в магазинах, робота яких обмежена, та ліків, як от у Кремінній.

Також загарбники дограбовують те, що ще залишалась вцілілим упродовж майже року. У Кремінній виносять навіть дрова, заготовлені ще минулоріч, не кажучи вже про меблі та якусь техніку. Аналогічна ситуація спостерігається й у Нововодяному, що на Сватівщині.

Тим часом, в Старобільську хірургічне відділення місцевої лікарні облаштували під військовий шпиталь, куди привезли значну кількість поранених окупантів.

Як відомо, з першого дня повномасштабного вторгнення голова влада Луганської ОВА намагається максимально евакуювати населення з небезпечних територій, проте це й досі складно зробити.