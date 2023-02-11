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Обшуки дітей, відключення інтернету: що відбувається на окупованій Луганщині

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Обшуки дітей, відключення інтернету: що відбувається на окупованій Луганщині
Окупанти розграбовують будинки в Кремінній
фото з відкритих джерел

У школах окупанти масово перевіряють смартфони дітей

Із 11 лютого на захопленій частині Луганщини росіянами офіційно відключено мобільний інтернет. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Аби обмежити доступ до інформації громадян України на тимчасово окупованих територіях мобільний оператор МКС із 11 лютого вимкнув користувачам мобільний інтернет. Хоча в окремих населених пунктах ця послуга почала зникати ще тиждень тому. Абонплату за пакет росіяни не змінювали. Залишилося ще видати населенню кнопкові телефони і повернутися років на 20 тому», – розповів Гайдай.

Крім того, окупанти почали масово перевіряти смартфони школярів. «Шукають будь-який контент, що пов’язував би їх з Україною. Діти вимушені бути приниженими і терпіти ці регулярні знущальні процедури», – повідомив Гайдай.

За його даними, у прифронтових захоплених населених пунктах спостерігається нестача продуктів харчування в магазинах, робота яких обмежена, та ліків, як от у Кремінній.

Також загарбники дограбовують те, що ще залишалась вцілілим упродовж майже року. У Кремінній виносять навіть дрова, заготовлені ще минулоріч, не кажучи вже про меблі та якусь техніку. Аналогічна ситуація спостерігається й у Нововодяному, що на Сватівщині.

Тим часом, в Старобільську хірургічне відділення місцевої лікарні облаштували під військовий шпиталь, куди привезли значну кількість поранених окупантів.

Як відомо, з першого дня повномасштабного вторгнення голова влада Луганської ОВА намагається максимально евакуювати населення з небезпечних територій, проте це й досі складно зробити.

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Теги: Луганщина окупанти війна росія мобільний зв’язок інтернет

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