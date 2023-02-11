Правоохоронці впіймали зрадника, який у деокупованому селі Луганщини допомагав росіянам

Зрадник також підвозив окупантів до вогневих позицій на території Луганської та Донецької областей

Чоловік ремонтував військову техніку окупантів та розвозив їх на позиції

У деокупованому Невському на Луганщині правоохоронці затримали зрадника, який ремонтував військову техніку окупантів та розвозив їх на позиції. Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної прокуратури.

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Зрадником виявився 48-річний місцевий житель, колишній працівник місцевого фермерського господарства, який від початку повномасштабного російського вторгнення надавав допомогу окупаційним військам держави-агресорки.

Слідством встановлено, що після захоплення села він добровільно розселяв військовослужбовців армії РФ у власному та сусідніх будинках. Сприяв збройним силам РФ та контрольованим ними незаконним збройним формуванням так званих «Л/ДНР» у просуванні на Луганщині. Так він за власною ініціативою ремонтував пошкоджену військову техніку окупантів – БТРи, бойові та легкові машини. Під час окупації він на власному автомобілі перевозив особовий склад армії агресора до вогневих позицій на території Луганської та Донецької областей.

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Також чоловік неодноразово залучався до завантаження боєприпасів на складах в Невському та сусідньому селі Макіївка.

СБУ затримала його під час стабілізаційних заходів на деокупованій території Луганщини. Йому оголосили підозру за статтею «Колабораційна діяльність».

Нагадаємо, що СБУ оголосила підозру головному путінському слідчому. Голова слідкому РФ Бастрикін сприяє масовим репресіям у захоплених районах України. Зокрема, задокументовано його діяльність на запровадження окупаційного режиму у тимчасово захоплених районах півдня та сходу України.