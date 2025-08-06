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П’ять років при владі: що чекає на місцеву владу після жовтня 2025 року

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
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П’ять років при владі: що чекає на місцеву владу після жовтня 2025 року
В Асоціації міст України розповіли про перевибори до місцевих рад
Фото: Українське радіо

Чинне законодавство чітко розв'язує питання проведення місцевих виборів під час воєнного стану

Попри завершення п’ятирічного терміну повноважень у жовтні 2025 року місцеві голови та депутати продовжать виконувати свої обов’язки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Асоціацію міст України.

Своє рішення відомство обґрунтувало статтею 7 Конституцією України, законами України «Про статус депутатів місцевих рад» та «Про місцеве самоврядування в Україні». Чинне законодавство передбачає подальше виконання повноважень міських, селищних, сільських голів та депутатів міських рад.

Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан пояснив, що після закінчення п'ятирічного терміну Верховна Рада має призначити чергові місцеві вибори. Але закінчення цього строку не означає, що повноваження місцевих депутатів чи голів автоматично закінчуються, і вибори мають відбутися негайно. Він є підставою для відповідного рішення парламенту.

Тому після завершення п’ятирічної каденції сільські, селищні, міські голови, а також депутати місцевих рад продовжують працювати, як і раніше, – до того моменту, поки не будуть обрані нові представники на виборах.

У ЦВК зазначили, що дату проведення таких виборів призначає Верховна Рада України не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування. Однак у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації в Україні введено воєнний стан, під час дії якого жодні вибори не організовуються і не проводяться. Відтак, рішення про призначення чергових місцевих виборів парламентом не приймалось.

«Отже, після закінчення п’ятирічного строку депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови продовжують здійснювати свої повноваження у повній відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до набрання повноважень наступним скликанням», – резюмували в АМК. 

Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук Рада розповідав, що парламент працює над підготовкою до виборів. Перед депутатами стоять питання, як голосувати військовим та українцям за кордоном тощо.

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Теги: вибори депутат місцева влада воєнний стан самоврядування

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