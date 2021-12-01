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    Перевірка на дорогах: на Київщині техогляд автівок проводиться прямо на трасах (фото)

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    На території Київської області технічний контроль патрульні проводять за допомогою двох діагностичних станцій - Перевірка на дорогах: на Київщині техогляд автівок проводиться прямо на трасах (фото)
    На території Київської області технічний контроль патрульні проводять за допомогою двох діагностичних станцій
    фото: Патрульна поліція Київської області

    Перевірка діагностичними станціями наразі не стосується приватного легкового транспорту

    Патрульні Київщини використовують спеціалізовані автомобілі – мобільні діагностичні станції, – щоб контролювати відповідність технічного стану транспортних засобів, які підлягають обов'язковому технічному контролю. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Обов'язковому технічному контролю підлягають:

    • вантажні автомобілі більше 3,5 тонн та причепи до них;
    • автобуси;
    • автомобілі таксі;
    • автомобілі, які перевозять небезпечний вантаж;
    • окремі спеціалізовані транспортні засоби;
    • легкові автомобілі та причепи до них, які використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів з метою отримання прибутку.

    На території Київської області технічний контроль патрульні проводять за допомогою двох таких станцій. З їхньою допомогою вони можуть:

    • проводити заміри параметрів світла фар транспортних засобів;
    • вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин;
    • здійснювати аналіз викидів вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів;
    • здійснювати заміри коефіцієнту димності двигунів, які працюють на дизельному паливі;
    • здійснювати заміри допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів;
    • визначати сумарний люфт рульового управління транспортного засобу;
    • перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.

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    Перевірка на дорогах: на Київщині техогляд автівок проводиться прямо на трасах (фото)
    Перевірка на дорогах: на Київщині техогляд автівок проводиться прямо на трасах (фото)
    Перевірка на дорогах: на Київщині техогляд автівок проводиться прямо на трасах (фото)
    Перевірка на дорогах: на Київщині техогляд автівок проводиться прямо на трасах (фото)
    Перевірка на дорогах: на Київщині техогляд автівок проводиться прямо на трасах (фото)
    Перевірка на дорогах: на Київщині техогляд автівок проводиться прямо на трасах (фото)
    Перевірка на дорогах: на Київщині техогляд автівок проводиться прямо на трасах (фото)
    Перевірка на дорогах: на Київщині техогляд автівок проводиться прямо на трасах (фото)
    Перевірка на дорогах: на Київщині техогляд автівок проводиться прямо на трасах (фото)
    Перевірка на дорогах: на Київщині техогляд автівок проводиться прямо на трасах (фото)
    фото: Патрульна поліція Київської області

    Патрульні наголошують, що перевірка діагностичними станціями наразі не стосується приватного легкового транспорту.

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    Теги: Національна поліція України Київщина автомобіль
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    Перевірка на дорогах: на Київщині техогляд автівок проводиться прямо на трасах (фото)