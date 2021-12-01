Перевірка на дорогах: на Київщині техогляд автівок проводиться прямо на трасах (фото)
Перевірка діагностичними станціями наразі не стосується приватного легкового транспорту
Патрульні Київщини використовують спеціалізовані автомобілі – мобільні діагностичні станції, – щоб контролювати відповідність технічного стану транспортних засобів, які підлягають обов'язковому технічному контролю. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.
Обов'язковому технічному контролю підлягають:
- вантажні автомобілі більше 3,5 тонн та причепи до них;
- автобуси;
- автомобілі таксі;
- автомобілі, які перевозять небезпечний вантаж;
- окремі спеціалізовані транспортні засоби;
- легкові автомобілі та причепи до них, які використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів з метою отримання прибутку.
На території Київської області технічний контроль патрульні проводять за допомогою двох таких станцій. З їхньою допомогою вони можуть:
- проводити заміри параметрів світла фар транспортних засобів;
- вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин;
- здійснювати аналіз викидів вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів;
- здійснювати заміри коефіцієнту димності двигунів, які працюють на дизельному паливі;
- здійснювати заміри допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів;
- визначати сумарний люфт рульового управління транспортного засобу;
- перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.
Патрульні наголошують, що перевірка діагностичними станціями наразі не стосується приватного легкового транспорту.
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