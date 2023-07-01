Ціни на землю ростуть: уряд назвав області з найдорожчими гектарами

Після війни земельні ділянки в Україні будуть більш інвестиційно привабливими

Середня вартість гектару землі на сьогодні – 39 тисяч гривень

Попри війну в Україні, за два роки з моменту запуску ринку землі вартість гектару зросла на 20%, до 39 тисяч гривень. Про це сказала заступниця міністра аграрної політики та продовольства України Людмила Шемелинець в ефірі телемарафону.

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«У 2021 році ми мали середню ціну 32 тисячі гривень за гектар, сьогодні ми маємо 39 тисяч – середня вартість по Україні. Є передові області, де вартість земельних ділянок значно вища. Івано-Франківська область – 74 тисячі гривень, Львівська та Київська – 56 тисяч, Полтавська, Тернопільська – 40 тисяч за гектар», – сказала вона.

За словами заступниці міністра, від старту ринку землі в 2021 році, на сьогодні маємо близько 68 тисяч угод купівлі-продажу та 16 тисяч угод дарування земельних ділянок.

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Із 470 тисяч гектарів 150 тисяч уже повернуто в обіг після розмінування. Власники замінованих земельних ділянок звільнені від оподаткування за них.

Людмила Шемелинець вважає, що після війни земельні ділянки в Україні будуть більш інвестиційно привабливими.

«Вартість земельних ділянок зростає і я впевнена, що буде зростати далі», – додала Шемелинець.

Нагадаємо, частина українців, які є власниками земельних паїв та ділянок, можуть розраховувати на звільнення від сплати земельного податку цього року.

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