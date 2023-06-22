Ліки за захмарними цінами. Чернігівська лікарня опинилась у центрі скандалу

Чернігівська лікарня купила препаратів на понад 2 мільйони гирвень, але в аптеках їх можна придбати на 13-66% дешевше

КНП «Чернігівська міська лікарня №2» Чернігівської міської ради прозвітувало про укладену 5 травня угоду з ТОВ «Дойч-фарм» на придбання фармацевтичної продукції на 2,24 млн грн. Про це пише портал «Наші гроші» посилаючись на дані у системі «Прозорро».

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Згідно зі специфікацією, підприємство має здійснити лікарні поставку:

80 упаковок «Аладин-Фармак» за ціною 32,10 грн за упаковку;

91 упаковку «Бісопролол» (5 мг) за ціною 40,66 грн за упаковку;

720 упаковок «Фленокс» за ціною 677,60 грн за упаковку;

300 упаковок «Томогексол» за ціною 258,02 грн за упаковку;

120 упаковок «Фрелсі» за ціною 3104 грн за упаковку;

1500 упаковок «Ультравіст» за 866,75 грн за упаковку.

На ринку ціна на цю фармацевтичну продукцію на 13-66% дешевша. Так в аптеках «Аладин-Фармак» коштує 10,83 грн за упаковку, «Бісопролол» коштує 14,09 грн за упаковку, «Томогексол» коштує 225,50 грн за упаковку, «Фрелсі» коштує 2100 грн за упаковку, «Ультравіст» коштує за 502,60 грн за упаковку.

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«Фленокс» у дозуванні зазначеній у специфікації не вдалось знайти та порівняти з ринковою вартістю.

Закупівля проведена без використання електронної системи та без конкуренції.

Засновником київської ТОВ «Дойч-фарм» є громадянин Латвії Роман Варламовс, який зареєстрований у столиці, а керівником є Сергій Редька. Варламовс також є співвласником ТОВ «Телегруп-УА», ТОВ «Телегруп-Київ» та одним з бенефіціарів дочірнього підприємства «Телегруп-Україна».

Нагадаємо, комунальне підприємство по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду Києва «Плесо» під час війни планує закупити для столичних пляжів пісок на 6,5 млн грн. Як зазначається, для семи київських зон відпочинку біля води хочуть закупити 11,8 тис. тонн піску. Його планують доставити баржами та вантажними авто.